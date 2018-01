Chihuahua– Más de 60 mil millones de pesos representa lo que los exgobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo –César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge— presuntamente desviaron del erario, sin que hasta el momento se haya logrado la recuperación de esos recursos, ya que si bien es cierto se han “asegurado” algunos bienes, éstos no pueden utilizarse hasta que hayan concluido los juicios.Según la actual administración, en Chihuahua el presunto desvío de recursos públicos por parte de César Duarte asciende a 6 mil millones de pesos pero al momento, sólo poco más de 2 millones de pesos –a través de multas— han regresado a las arcas públicas y se han incautado 10 propiedades. Sin embargo, de acuerdo con el abogado Israel Torres Reza, esto último no significa que el Estado pueda hacer uso de ellos hasta tener una sentencia definitiva en contra del exmandatario.“Para poder disponer de los bienes de César Duarte primero se requiere una sentencia firme, en la cual se determine un monto como reparación del daño. Es decir, Duarte tiene que perder el juicio oral, la apelación, el amparo directo, y la revisión de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando eso pase y si existe un monto de reparación del daño, entonces se puede hacer uso de eso”.Lo anterior, de acuerdo con el especialista, es un proceso que tarda por lo menos 5 años lo que indica que por el momento, los bienes asegurados permanecen en ese estatus.“Es un proceso que lleva de 5 a 10 años, o sea que no sucedería en el quinquenio de Javier Corral. Por el momento no se puede hacer nada con ellos. En el caso de los bienes que Duarte tendría en el extranjero, se tiene que seguir un proceso distinto que es muy difícil y tardado”.El estado de Veracruz es el que reporta mayor avance en el aseguramiento de propiedades y cuentas bancarias que, según la página oficial de ese estado, suma mil 200 millones de pesos entre bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo. Todo ello es apenas el 2.6% de los 45 mil millones que Javier Duarte presuntamente desvió del erario.En ese sentido y teniendo como antecedente que en la página oficial: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/bienesrecuperados/ se dan a conocer los bienes asegurados y el uso que a algunos de éstos ya se les da, Torres Reza explica que es simplemente un aseguramiento para que los bienes no se vendan o se alteren.“Es la misma situación. Javier Duarte apenas inició un juicio, aún le falta mucho. Lo que se ha hecho es solamente un aseguramiento de los bienes para que en caso de darse, poder usarlos en la reparación del daño”.Sólo multas han pagadoexfuncionariosEn diez meses –desde el 27 de marzo de 2017 cuando iniciaron las detenciones y acusaciones contra exfuncionarios de la administración duartista—, el estado de Chihuahua únicamente ha recuperado 2 millones 420 mil pesos de dinero en efectivo como resultado de la garantía económica depositada por el exdiputado Fernando Reyes para obtener su libertad condicional y como reparación del daño.En octubre, el juez ordenó a Javier Garfio Pacheco el pago de la reparación del daño por 328 millones 689 mil 665 pesos más una multa de 435 mil 515 pesos. La multa se pagó, no así los 328 millones, ya que la propia Fiscalía General del Estado explicó que dichos terrenos estaban asegurados por la representación total.En noviembre de 2017, Ricardo Yáñez fue condenado a 4 años de cárcel por el delito de peculado agravado. La juez fijó el pago de una multa de 504 mil pesos y la reparación del daño de 246 millones de pesos; sin embargo, a la fecha Yáñez no ha regresado esa cantidad y tampoco es condicionante para que obtenga su libertad el 27 de marzo de 2021 al cumplir su pena privativa de la libertad.De lo perdido, lo que aparezcaVeracruz en cambio, ha asegurado bienes muebles e inmuebles por más de mil millones de pesosMil 200 millones de pesos ha logrado incautar el gobierno del estado de Veracruz de los recursos desviados por el exgobernador Javier Duarte.En octubre de 2017, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes, informó que esa cifra resulta de dinero en efectivo, muebles e inmuebles. En dinero, dijo, es un total de 722 millones 451 mil 80 pesos con 46 centavos, que se obtuvieron de las diversas cuentas confiscadas al exmandatario, más un estimado de 500 millones de pesos entre 22 bienes muebles e inmuebles.Entre estos últimos se encuentran ranchos, casas, departamentos en la playa, locales comerciales, terrenos rústicos y residenciales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.