Exhiben ante ONU fallos discriminatorios

Ciudad de México— El caso “Porkys” es una muestra de las sentencias discriminatorias contra las mujeres y del desconocimiento de los jueces sobre los criterios de género en México, acusó Equis Justicia.La organización mencionó el caso en el “informe sombra” que presentó ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en julio evaluará al Estado mexicano.“Se ha identificado como criterio generalizado del Poder Judicial la exigencia desproporcionada para acreditar la existencia del delito de violación sexual, que la mujer víctima del delito haya opuesto resistencia en el acto, dejando como elemento secundario la existencia o no de su consentimiento, además de no tomar en cuenta como prueba fundamental su testimonio”, señaló.En 2015, una menor fue violada por un grupo de hombres en Veracruz; en la sentencia de primera instancia, el juez federal Anuar González consideró que hubo una falta de intención lasciva en los tocamientos a la menor de edad.El 17 de enero, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron atraer la revisión del amparo otorgado a Diego Cruz, uno de los inculpados, al considerar que no implicaba un tema jurídico de relevancia excepcional.Equis Justicia denunció que las sentencias contra las mujeres siguen basándose en roles de género, la idea de feminidad y maternidad, así como en el aspecto físico.La organización citó el caso de Rosario, una mujer veracruzana que no sabía que estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo en un baño, por lo que fue acusada de homicidio doloso.Para eliminar los estereotipos en sus sentencias, agregó, es necesario concientizar a los juzgadores e identificar las sentencias en que se utilizaron prácticas discriminatorias.Según Equis Justicia, ningún Poder Judicial transparenta las sentencias, lo cual afecta el acceso a la justicia de las mujeres.La denuncia fue retomada por la CEDAW en su lista de preguntas al Estado mexicano, que por primera vez cuestiona sobre los mecanismos al interior de los Poderes Judiciales para identificar sentencias discriminatorias.“Aporten más detalles sobre los criterios interpretativos aplicados por los jueces en la resolución de los casos y especifiquen si existen mecanismos para identificar las decisiones y prácticas discriminatorias”, solicitó el Comité.Este mes, una mujer de 23 años fue vinculada a proceso en Baja California por abortar. El año pasado, trascendió el caso de Dafne, quien fue sentenciada a 16 años de cárcel por un aborto espontáneo en Querétaro.

