Procesan a exfuncionario de Borge

Ciudad de México– El exsecretario de Gobierno en la Administración del priista Roberto Borge, Gabriel Mendicuti, fue vinculado a proceso por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública, informó la Fiscalía General del Estado.Tras una audiencia de vinculación a proceso, un juez de Control encontró elementos probatorios contra el exfuncionario borgista y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el embargo de bienes, fijando dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.En la audiencia se le enlistaron imputaciones por el desfalco del erario público por más de 594 millones de pesos.La defensa de Mendicuti no define hasta este sábado si apelará la decisión del juzgado.No obstante, consideró que no se tomaron en cuenta los argumentos que se presentaron para evitar la vinculación a proceso.Los abogados advirtieron que Mendicuti tiene problemas de salud como la diabetes.Mendicuti fue detenido el 20 de enero en un restaurante en Puerto Aventuras, sobre la carretera Cancún-Tulum, en Quintana Roo.El viernes anterior Mendicuti había asistido a un evento proselitista del aspirante presidencial del PRI, José Antonio Meade, en el cual el exsecretario de Hacienda prometió pena máxima a corruptos, en una gira en la que también estuvo el exgobernador de Quintana Roo, Félix González Canto.La participación de Mendicuti en ese acto permitió a agentes de la Fiscalía de Quintana Roo dar con su paradero y detenerlo."El mecanismo es sencillo: quién no puede explicar el origen de sus bienes los perderá en beneficio del Estado (...) se ampliará la suspensión e inhabilitación a funcionarios corruptos", expuso Meade en ese evento.El nombre de Mendicuti figura en la carpeta 151/2017 de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo acusado por Desempeño Irregular de la Función Pública, delito por el cual la autoridad ministerial obtuvo una orden de aprehensión.Además de la reparación del daño por un monto de 594 millones de pesos.Desde agosto pasado, el exfuncionario tenía vigente la orden de aprehensión en su contra en la que se desglosa que el imputado sería parte de una red de corrupción para desviar recursos públicos.Mendicuti fue secretario de Gobierno de Borge del 3 de marzo de 2013 al 3 de marzo de 2016 y su nombre figura en esa carpeta de investigación por el caso VIP Saesa (Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.) donde, como integrante del consejo directivo, avaló contratos millonarios para la renta de aviones privados para Borge, familiares y amigos.Además está en una denuncia por parte de la organización civil "Somos tus Ojos" por la venta irregular de predios, patrimonio del estado, que habrían causado al erario un quebranto de más de mil millones de pesos.En marzo de 2016 renunció al PRI y se sumó al equipo de campaña del ahora Gobernador Carlos Joaquín para buscar la Alcaldía de Solidaridad, asunto que ya no aterrizó.En 2017 la agrupación "Somos Tus Ojos" interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia en contra del senador Félix Arturo González Canto (2005-2011) por el remate de 165 predios que eran patrimonio del estado y que fueron entregados a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.En esa espiral de corrupción la denuncia también salpicó a Mendicuti como Edil de Playa del Carmen.

