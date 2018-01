Saltillo, Coahuila– El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, llego con su ‘Caravana de la Dignidad’ a la ciudad de Saltillo, donde criticó que en México no se investiga a los hermanos Moreira.En México ningún tribunal investiga a ninguno de los Moreira, se les investiga en Noruega, en España, en Estados Unidos, pero no en México. Esa es la vergüenza de lo que ha sucedido y por eso nosotros no nos vamos a aislar, porque ellos (gobierno federal) quieren sofocar el tema de Chihuahua, porque hemos exhibido el modus operandi de la corrupción política en México”, señaló.En Saltillo, Corral fue recibido por el obispo Raúl Vera López y un grupo de habitantes de esa localidad. El prelado saludó a cada uno de los integrantes que participan en este movimiento que avala la lucha anticorrupción que inició desde el principio de su gobierno.El evento comenzó con una caminata desde la Alameda Zaragoza hasta la Plaza de Armas de Saltillo, donde el mandatario chihuahuense encabezó un acto cívico.Javier Corral dijo sentirse muy contento en su mensaje que dirigió a los saltillenses quien dijo lo recibieron con los brazos abiertos a la ‘Caravana por la Dignidad Unidos con Valor en contra de la Corrupción Política y la Impunidad’.Porque no nos chupamos el dedo de lo que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hizo en Chihuahua, por supuesto que lo han de haber replicado en varios estados del país y eso es lo que puso a temblar al gobierno de Peña Nieto”, dijo Corral en su mensaje.Javier Corral, estuvo acompañado del candidato a ex gobernador de la Alianza Ciudadana por Coahuila, Guillermo Anaya y por el ex alcalde de la ciudad capital, Isidro López.Destacó que en la entidad que encabeza se están desarrollando más de 39 carpetas de investigación entre las cuales se encuentran las de peculado las de Alejandro Gutiérrez y también se tienen 15 personas vinculadas a proceso.

