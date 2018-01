Legalizar droga no baja violencia: Zavala

Ciudad de México– Margarita Zavala criticó la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de legalizar la mariguana en zonas turísticas.Para la aspirante independiente, eso no disminuirá la violencia ni traerá beneficios económicos."Pensar que por la legalización de la mariguana va a bajar la violencia me parece una ingenuidad enorme, y quiero escuchar en ello a los papás y a los maestros y van a ver que opinamos cosas distintas", expuso.En su recorrido por el centro de Tlalpan para recolectar firmas, opinó que el secretario se equivocó en sus planteamientos."No se disminuye la violencia, y no tiene por fuerza efectos económicos, y la verdad es que es un tema tan serio que no se puede plantear a título personal, sino desde un Gobierno", expuso.Sin embargo, aclaró, está a favor de su uso terapéutico."Yo he estado favor de que la mariguana para usos terapéuticos, para usos medicinales y científicos se legalice y se permita", apuntó."En cuanto al uso lúdico, la verdad es que en principio estoy en contra, pero la verdad es que estoy atenta a toda la discusión que se tiene que dar".Zavala señaló que se deben analizar los efectos en la salud."Y si estamos preparados para ello o no, y con el libre Estado de Derecho que tenemos ahorita, realmente es muy difícil", añadió.A la Calle Moneda arribó a las 13:05 horas, donde se manifestó entusiasta al señalar que hasta este sábado cuenta con más de 818 mil firmas validadas, además de cerca de 40 mil en revisión.Ante medios de comunicación, criticó el gasto en campañas de los precandidatos y los cambios de partido registrados en este proceso electoral."Están violando la ley (...) diciendo que están en una precampaña. No están compitiendo con nadie. A todo mundo le queda muy claro que el candidato de Morena es López Obrador, el candidato de los otros tres partidos es Meade, y el candidato del PRD y de los otros dos partidos es Ricardo Anaya", expuso."Salieron de un partido político reclamando democracia y se fueron a otros que menos la ha tenido. Eso me sorprende y me parece inexplicable".La aspirante visitará mañana la Colonia Del Valle para seguir convenciendo a ciudadanos para que firmen a favor de su candidatura independiente.