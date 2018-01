Ciudad de México– El aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador afirmó que él y su partido, Morena, son los únicos que pueden acabar realmente con la corrupción.El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena-PES-PT, argumentó que él no ha participado de actos de corrupción, lo que le da autoridad moral y lo coloca en primer lugar ante los electores.Tras un mitin en Chiapas, agregó que él ha encabezado la lucha contra ese flagelo desde hace años, mientras que sus adversarios dicen abanderar esa causa sólo porque están en campaña.“Es indispensable, urgente, acabar con la corrupción, y nosotros somos los únicos, ojalá y no se vaya a malinterpretar, somos los únicos que podemos acabar con la corrupción en México, así de claro”, afirmó en entrevista con medios.“No es que estemos pensando en el ‘necesariato’ o que somos insustituibles, es que tenemos autoridad moral para acabar con la corrupción, porque no somos corruptos, no hemos participado en componendas, no pertenecemos a la mafia del poder, no hemos estado en la asociación delictuosa que han significado los últimos gobiernos”.El morenista sostuvo, sin mencionarlos, que Ricardo Anaya y José Antonio Meade han encubierto la corrupción o propiciado la impunidad.“Quienes están ahora de precandidatos, pues, o aprobaron el aumento en el precio de las gasolinas, por ejemplo, o aprobaron el aumento en los impuestos, o han garantizado la impunidad y han permitido la corrupción. Nosotros no. ¿Qué pueden decir de nosotros, si hemos estado luchando desde hace años en contra de la corrupción? No es ahora, no es por la campaña”, asentó.“Yo creo que eso es lo que nos da la ventaja, por eso estamos arriba (en las encuestas), porque la gente, hasta los que dudaban al principio, ahora ya se están convenciendo de que tenemos razón, el tiempo y la realidad nos han dado la razón”.López Obrador indicó que en su Gobierno dejará de existir, por fin, la “mafia de poder”.“Ya no va a haber mafia de poder, va a haber un gobierno del pueblo y para el pueblo, va a haber democracia, que significa el gobierno del pueblo y para el pueblo”, describió. (Zedryk Raziel/Reforma)