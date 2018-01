Piden analizar propuesta de 'mariguana turística'

Ciudad de México– El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, llamó a analizar con seriedad la propuesta del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de legalizar la mariguana en zonas turísticas.“La propuesta, a título personal de Enrique De la Madrid, de permitir el consumo de cannabis en Baja California y Quintana Roo para disminuir la violencia en zonas turísticas, merece ser analizada”, expresó el diplomático en su cuenta de Twitter.En 2016, Ruiz Cabañas fue parte de la delegación mexicana que viajó a Naciones Unidas para participar en la Sesión Especial sobre Drogas, a la que asistió el Presidente Enrique Peña Nieto, quien se pronunció por una política que basada en evidencia y privilegie la prevención, la salud pública y los derechos humanos.La violencia en zonas turísticas como Cancún y Los Cabos ha propiciado que países como Estados Unidos incluyan estos destinos en sus alertas de viaje.Sin pronunciarse a favor o en contra de la legalización de la mariguana, el precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, consideró que en nada ayudaría avalar el uso de dicho estupefaciente por estados.Luego de participar en el Foro de la Fundación Colosio “México, una potencia sustentable”, medios locales cuestionaron al aspirante presidencial su opinión sobre la propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de aprobar la legalización en sitios turísticos para erradicar la violencia, como en Quintana Roo o Baja California Sur.“No podemos tener una política pública diferente para distintas regiones y diferente entre países; un entorno donde en algunos estados es legal y en la Federación no lo es; o un entorno donde en algunas regiones lo es y en otras no.“No ayuda en nada en términos de consistencia. Lo que sí me parece y que vamos empujando como país desde hace muchos años, es que tiene que haber un debate serio y que coordine a ese fenómeno que tiene implicaciones que van más allá de la frontera, para que lo enfrentemos”, apuntó en Hermosillo, Sonora.Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación se desmarcaron de la propuesta del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de legalizar el consumo, producción y venta de mariguana en zonas turísticas para reducir la violencia.“Nosotros somos respetuosos de esas posiciones, no es una posición de la Secretaría de la Defensa Nacional, nosotros atendemos y actuamos, en este caso en apoyo del Ministerio Público Federal, contra este tipo de delitos y otros más en el contexto de la delincuencia organizada”, dijo José Carlos Beltrán, Director General de Derechos Humanos de la Sedena.“Nosotros no tenemos una posición, y lo digo firme, sobre las legalizaciones en este caso de las drogas”.“No tenemos un pronunciamiento institucional en la materia, somos respetuosos de la opinión personal del señor Secretario (de Turismo), y es un tema que en su caso se tendrá que discutir y debatir, no estamos en este momento para fijar una postura y menos desde la perspectiva de los Derechos Humanos”, opinó por su parte el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Rafael Avante. (Silvia Garduño, Érika Hernández y Benito Jiménez / Reforma)

