Piden a jurado de 'El Chapo' que no tema

Ciudad de México— El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera pidió que el jurado del capo no fuese anónimo, pues aseguró que no tenían nada que temer.Esto, luego de que fiscales de Nueva York pidieran protección especial y anonimato para los miembros del jurado debido al historial del presunto narcotraficante de interferir con la justicia, según reportó la cadena estadounidense CNN.“Tal orden afectaría indebidamente la presunción de inocencia del Sr. Guzmán, menoscabaría su capacidad para realizar un voir dire (examen de jurados potenciales) significativo y crearía la impresión extremadamente injusta de que él es una persona peligrosa de la que el jurado debe protegerse”, señaló el abogado Eduardo Balarezo en una moción presentada esta semana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, según la cadenaEn su moción al juez de distrito, Brian Cogan, los fiscales federales pidieron que los nombres, direcciones y empleo de posibles jurados no sean revelados y que el panel sea transportado hacia y desde el tribunal por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.La moción, señala CNN, también solicitó que el jurado esté oculto al público mientras esté en el juzgado.Los fiscales citaron los dos escapes de Guzmán Loera en México natal y su presunto uso de sicarios para asesinar a rivales y posibles testigos.“(El Chapo) obstaculizó el proceso judicial dos veces diseñando y organizando su propia fuga de la prisión, involucrándose en la corrupción generalizada relacionada con funcionarios públicos y contratando asesinos a sueldo para participar en actos de violencia contra rivales y presuntos cooperadores del Gobierno”, dice la moción .El comienzo del juicio se aplazó hasta septiembre de este año, aunque no se ha informado el día.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.