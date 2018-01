Corren en Durango a la caravana de Corral

Al grito de ¡puro PRI!, ¡puro PRI!, decenas de manifestantes en Gómez Palacio, Durango confrontaron y corrieron ayer por la tarde a los integrantes de la “Caravana y Marcha por la Dignidad Unidos con Valor” que intentaban realizar un mitin en la Plaza de Armas de esa ciudad.Previamente por la mañana, en el acceso a Gómez Palacio, bloquearon en dos ocasiones el paso de los camiones que transportaban a los chihuahuenses que se dirigen a la Ciudad de México exigiendo la extradición de César Duarte Jáquez.En redes sociales, el gobernador Javier Corral Jurado señaló que avanzarán sin caer en provocaciones y acusó al PRI y a la alcaldesa de ese municipio de estar detrás del incidente.Tras los bloqueos, los grupos priistas –en su mayor parte mujeres y niños– irrumpieron en el quiosco de la Plaza de Armas, donde el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero, y los organizadores de la marcha, Emilio Álvarez Icaza y Gabino Gómez, intentaban explicar a los habitantes los motivos de la caravana.De ahí fueron obligados a retirarse en medio de empujones y gritos que opacaron el de ¡no estás solo!Los dirigentes chihuahuenses, seguidos por integrantes de la caravana, se dirigieron a pie al Palacio de Justicia ubicado a unas cuadras de la Plaza de Armas, intentando refugiarse de los manifestantes, pero éstos ingresaron y les impidieron el acceso para después provocar que huyeran del lugar y se dispersaran.En un mensaje transmitido a través de su cuenta de Twitter, Corral señaló que la Caravana avanzará sin caer en provocaciones y recriminó las practicas del PRI de utilizar grupos de choque.“La misma estrategia del PRI de siempre: la alcaldesa de Gómez Palacio, Dgo. Leticia Herrera mandó bloquear con porros la #CaravanaPorLaDignidad a la entrada de la Cd. Ni @SEGOB.mx ni @AispuroDurango pudieron disuadirla de que no lo hiciera. Avanzaremos sin caer en provocaciones”, escribió en su cuenta.Los bloqueos se registraron a las 13:45 horas, cuando la caravana estaba a 2 kilómetros de llegar a esa ciudad, justo en el entronque del libramiento La Laguna con la autopista federal No. 45, se informó.La caravana fue retenida por algunos minutos, antes de que los manifestantes permitieran de nuevo el paso de los vehículos.Los manifestantes dijeron originalmente exigir apoyos para producción del campo. Sin embargo, sólo impedían el paso a los vehículos que portaban placas del estado de Chihuahua. No se reportaron personas lesionadas.Los integrantes de la caravana estarán hoy en Torreón, Coahuila. Mañana se dirigirán a Saltillo y después a Monterrey, Nuevo León.

