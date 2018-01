'Perdonar no es dar impunidad'

Ciudad de México– Andrés Manuel López Obrador aclaró que hablar de otorgar perdón no significa dar impunidad.El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT hizo esta aclaración un día después de que afirmó que estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto, a quienes ha acusado en reiteradas ocasiones de corrupción.En entrevista con medios tras un acto de precampaña en Chiapas, el tabasqueño advirtió que el perdón y la amnistía no son lo mismo que la impunidad.¿Para Salinas y Peña Nieto significa impunidad este perdón o (este) fumar la pipa de la paz?, se le cuestionó.“Miren: cuando se utilizan palabras como perdón, amnistía, impunidad, se tiene que saber qué significan estos términos, estos conceptos”.“No es lo mismo amnistía que impunidad, no es lo mismo perdón que amnistía o que impunidad. Son cosas distintas”, precisó el ex dirigente de Morena.López Obrador afirmó que su Gobierno acabará con la corrupción, pero no mediante acciones mediáticas como la detención de funcionarios menores.Acusó que la administración de Enrique Peña Nieto, para legitimarse ante la opinión pública, ha dado golpes publicitarios.“No va a hacer falta actuar como lo han hecho los gobiernos corruptos que, para justificarse, emprenden acciones publicitarias, llevan a cabo acciones espectaculares de meter a la cárcel a supuestos peces gordos y luego sus Gobiernos terminan con lo mismo, llenos de corrupción”.El aspirante presidencial subrayó que, al inicio de su sexenio, Peña Nieto respaldó a personajes como Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte, quienes hoy enfrentan procesos judiciales por corrupción y desvío de recursos.“¿Se acuerdan ustedes, para no ir tan lejos, de que Peña Nieto se tomó hasta una foto con los gobernadores que supuestamente eran ejemplo de la nueva política del PRI y todos ellos están acusados de corrupción?”, planteó el tabasqueño.López Obrador sostuvo que él no requerirá de maniobras espectaculares, pues contará con el respaldo de la ciudadanía.“Nosotros no vamos a actuar con espectacularidad. No necesitamos nosotros ganar legitimidad de esa manera; nosotros vamos a contar con el apoyo de la gente, el pueblo nos tiene confianza y lo que nos importa es sacar adelante a México, que se acabe la corrupción y la impunidad”, agregó. (Zedryk Raziel/Reforma)