Alumnos de secundaria reprueban Matemáticas y Lenguaje

Chilpancingo— El 64.5 por ciento de los estudiantes de tercero de secundaria en el país no son capaces de resolver problemas con fracciones, decimales ni ecuaciones.Según los resultados de la prueba Planea, en tercero de secundaria, sólo 5.1 por ciento de los alumnos tiene un dominio sobresaliente del currículum de Matemáticas, mientras que 30.3 por ciento tiene nivel satisfactorio o básico."El 64.5 por ciento puede resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con números naturales", informó Jorge Hernández, titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional.En Lenguaje y Comunicación, sólo 8.3 por ciento puede analizar y jerarquizar argumentos, así como evaluar textos literarios complejos.El 58 por ciento tiene un nivel satisfactorio o básico, y 33.8 por ciento tiene un dominio insuficiente, con dificultades para interpretar el sentido de los textos.En comparación con 2015, no hubo diferencia en los resultados en Lenguaje y Comunicación, mientras que en Matemáticas sólo aumentó en tres puntos."Es difícil esperar cambios importantes en dos años; hemos identificado una ligerísima mejora en Matemáticas."Lo que uno podría decir con estos datos es que los factores asociados con la pobreza y con escuelas que no cumplen con las condiciones básicas para el aprendizaje es un factor que determina los niveles de logro en los jóvenes", afirmó Hernández.La prueba muestra brechas significativas entre los promedios de alumnos de escuelas privadas, públicas, comunitarias y telesecundarias.Aquellos con menor promedio viven en localidades marginadas, no acuden a escuelas privadas, sus padres hablan una lengua indígena, sus familias tienen un menor nivel adquisitivo y ellos destinan tiempo a trabajar o al cuidado doméstico.El Instituto hizo un llamado de atención para poner el mayor esfuerzo en dichas poblaciones vulnerables.La prueba no contempla los resultados particulares de Chiapas, Michoacán ni Oaxaca debido a las bajas tasas de participación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.