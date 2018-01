Suman 9 demandas contra Ley de Seguridad

Ciudad de México— La Ley de Seguridad Interior, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, ya suma nueve demandas ante la Suprema Corte de Justicia.La Corte notificó ayer la recepción de dos acciones de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales, que se suman a cinco presentadas la semana pasada.Las acciones fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, mientras que las controversias las formularon la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Municipio de Parral, Chihuahua.Previamente, la Corte recibió acciones presentadas por minorías de las cámaras de diputados y senadores, y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como por el partido Movimiento Ciudadano, aunque ésta última fue desechada por notoria improcedencia por el ministro Jorge Pardo Rebolledo.Pardo ya admitió a trámite la acción de los diputados de Oposición, así como otra controversia del ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla.En 2017, la Constitución de la Ciudad de México se convirtió en la norma más impugnada ante la Corte, pues fue objeto de 12 acciones y controversias, varias de las cuales aún no han sido resueltas.En los litigios contra la Ley de Seguridad Interior, el punto central será determinar si el Congreso tenía facultad Constitucional para legislar en la materia de seguridad interior, en particular para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.Si la Corte considera que el Congreso sí podía legislar, analizará casi todos los artículos de la ley, que los inconformes impugnan por considerarlos contrarios a la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, así como por invadir atribuciones municipales.La Corte no tiene plazo para resolver, y para cualquier invalidez será necesario el voto de ocho de los once ministros, candado que en casos relevantes recientes ha sido muy difícil de superar para el Pleno del máximo tribunal.La Constitución prevé que el Ejecutivo o alguna cámara del Congreso pueden solicitar a la Corte el tramite prioritario de las acciones, lo que hasta ahora no ha sucedido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.