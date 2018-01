Exhortan a SHCP abrir convenios con estados

Ciudad de México– La Comisión Permanente del Congreso pidió a la Secretaría de Hacienda que se transparenten los convenios con los que se han transferido recursos a las entidades federativas en forma discrecional, a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero, que forma parte de las disponibilidades del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.Tal exhorto surgió a raíz del reclamo del Gobierno de Chihuahua por la cantidad de 700 millones de pesos de dicho fondo y otros 200 millones que también son del Ramo 23.En una negociación entre la bancada del tricolor y legisladores de Oposición, se llegó al acuerdo de que Hacienda detalle el manejo del Fondo de Fortalecimiento Financiero, por medio del cual se han entregado recursos adicionales a las entidades federativas.“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en un plazo no mayor a 15 días informe y haga público los convenios de transferencia de recursos a las entidades federativas, por concepto de Fortalecimiento Financiero durante los años 2015 a 2017, indicando el estado de su cumplimiento”, cita la propuesta avalada por el pleno.Diputados y senadores del PAN, PRD, MC e independientes propusieron hacer una semana la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y la entrega del informe.El PRI admitió el punto de acuerdo, a cambio de cancelar la propuesta de la comparecencia y el debate en el pleno.En el dictamen, se advierte que hay una larga lista de escándalos que se han registrado en el país sobre la gestión de los gobernadores, pero que se dan a conocer y se han documentado como consecuencia de la labor periodística y de investigaciones de la sociedad civil.Se advierte que el Ramo 23 se maneja con discrecionalidad y falto de transparencia, especialmente en las asignaciones que se han dado a los gobiernos estatales.“Las declaraciones del secretario han sido exiguas, imposibilitando contar con argumento alguno que permita a la ciudadanía conocer el uso y destino de los recursos públicos, que debido a los numerosos escándalos de corrupción y la complejidad técnica de la materia hacendaria, da la impresión de indiferencia ante la demanda pública por transparencia y rendición de cuentas”, se resalta en el dictamen.También se señala que una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales, para financiar proyectos de inversión física entre otros apoyos y programas.Se menciona que, además, la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado que tales programas están caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos.“Es indispensable señalar que gran parte de los ingresos excedentes se gastan a través de fondos del Ramo 23, los cuales no cuentan con mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas sobre la aprobación y uso de recursos públicos”, se advierte.También se indica que el uso ilícito de los recursos públicos ha puesto en jaque las haciendas públicas estatales, por lo que mediante diversas formas se ha intentado controlar la deuda de los estados, al tiempo de emitir numerosos lineamientos para la eficiencia y transparencia de los recursos.“Sin embargo, actualmente los controles no han sido suficientes para frenar el desfalco en las finanzas públicas, en particular sobre el manejo de Ramo 23”, se resalta en el dictamen.Advirtieron que dicho Ramo es un cajón de gasto federal que controla la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.“Este cajón de gastos es el único que no se encuentra regulado por la ley y su objetivo no está legalmente definido, lo que permite discrecionalidad en su asignación a través de programas con objetivos relacionados con provisiones salariales y prestaciones sociales, la administración de ingresos excedentes e incluso la distribución de recursos para desarrollo regional”, se destaca. (Claudia Salazar y César Martínez/Reforma)

