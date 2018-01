Detienen a exrector por abuso de confianza

Ciudad de México— El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, fue detenido ayer en Cuernavaca.El académico tenía en su contra una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito y le imputan abuso de confianza en agravio de los trabajadores de la Universidad.Autoridades judiciales lo llevarán al penal en Atlacholoaya. Desde el 9 de diciembre el Juzgado de Control y Juicios Orales, determinó vincularlo a proceso junto con su esposa.De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, el enriquecimiento ilícito asciende a casi 25 millones de pesos.De 2012 y 2017, ambos acusados adquirieron seis vehículos y diversas propiedades, en Cuernavaca, Cuautla y Emiliano Zapata,Los recursos no coinciden con el patrimonio del matrimonio, ya que el origen de los depósitos bancarios es desconocido, según la apreciación del juzgado.El incremento coincide con los años en los que Vera Jiménez estuvo como rector de la máxima casa de estudios de Morelos y su cónyuge como directora de Planeación Institucional.En ese tiempo registraron en cuentas 10 millones 431 mil 226 pesos en bienes inmuebles y automotores por 14 millones 564 mil pesos, que en suma dan 24 millones 995 mil 226 pesos.La UAEM pasa por una crisis financiera por la falta de pagos al personal docentes y trabajadores, quienes presentaron de una denuncia anónima.La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un fraude por 396 millones de pesos derivado de un convenio por 700 millones de pesos firmado en 2013 con la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol).De acuerdo con la ASF, la UAEM utilizó los recursos provenientes del Gobierno federal en subcontratar de manera irregular a cinco empresas, a las cuales pagó pese a múltiples irregularidades en la realización de los servicios.Vera ha sostenido que las acusaciones en su contra y su esposa es parte de una persecución política del Gobierno de Morelos, que encabeza Graco Ramírez.Critican detenciónActivistas de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) calificaron la detención del exrector como un acto represivo y violatorio a los derechos humanos.“Lo que han hecho con Alejandro Vera es una persecución política de las más miserables de las que he visto en toda mi vida, no contentos con eso, lo acaban de detener, tenía amparos, y ahora lo detienen por abuso de confianza, una acusación que no amerita prisión, que violenta sus derechos humanos, y que además se usa el derecho de una manera facciosa”, acusó Javier Sicilia ante medios.“Es un acto de abuso de poder y de criminalidad, de un montón de irregularidades, lo detienen, lo ubican, lo tratan como un criminal. Exigimos saber dónde lo tienen, porque la forma en que los desaparecieron parece una desaparición forzada”, añadió Sicilia.Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), indicó que Vera acudirá a audiencia inicial ante un juez de Control para hacer frente a los delitos que le imputan.“Lo primero que puedo decir es que el abuso de confianza es un delito no grave, lo dice el propio Código Penal, entonces no se debió girar una orden de aprehensión, sino de presentación, no es posible que no lo haya detenido con la fuerza y con el propio fiscal anticorrupción con 10 ó 12 personas”, dijo Becerra a Reforma.