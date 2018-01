'Si mi papá viera al PRI se volvería a morir'

Ciudad de México— Al anunciar que el miércoles se registrará como precandidato a diputado local en Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, aseguró que si su padre reviviera, se moriría de tristeza al ver la descomposición de su partido.Colosio Riojas acompañó a Agustín Basave Alanís, hijo del exdirigente nacional del PRD, Agustín Basave, en su registro como precandidato a diputado federal por el Distrito 1, también de Nuevo León, donde fue cuestionado sobre por qué decidió no participar con el PRI."No es posible hacerlo en una plataforma en donde no me toman en cuenta por quién soy, sino por de quién soy hijo", respondió.Colosio Riojas advirtió de la descomposición en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)."Mi papá durante toda su vida profesional, política, trabajó por construir un partido y una institución política que fuera un genuino vehículo para llevar la democracia a los mexicanos y llevar una responsable administración pública y eso le costó años de sangre, sudor, esfuerzo y bueno, literalmente sangre al final del día", dijo."Y el ver cómo se ha descompuesto, eso por lo que tanto trabajó durante tantos años, y cómo ha llegado en ciertos círculos, en varios estados de la República, en muchos niveles, incluso federales y locales, a la degradación en la cual está hoy, me resulta además de ofensivo mucho muy triste. Lo comenté hace tiempo, que yo creo que si mi padre reviviera el día de hoy, de tristeza por ver a su partido, probablemente volvería a morir".El aspirante sostuvo que en todo momento se le exigió ser una buena persona y un buen ciudadano, a lo que se ha dedicado, y que ahora decidió dar algo más y ser recíproco con lo que este país y la vida le ha dado."Este país, esta vida, a pesar de mis tragedias, al final del día si ha sido muy generoso conmigo y es momento de reciprocidad a México", dijo.Colosio Riojas aclaró que busca recuperar a los partidos políticos para los ciudadanos, y su intención no es satanizarlos, sino trabajar en equipo para acabar con las corruptelas.Su objetivo, agregó, es impulsar un proyecto para tender puentes, hacer acuerdos y acabar con las divisiones y confrontaciones en el ejercicio público, además de una correcta administración.

