Ciudad de México— Retornar a migrantes cuya vida corre peligro en sus países de origen es una práctica habitual del Instituto Nacional de Migración (INM), denuncia Amnistía Internacional en un informe que se presenta hoy.El organismo identifica casos de personas como Saúl, un conductor de autobús que fue asesinado en Honduras tres semanas después de haber sido deportado.Saúl huyó a México luego de sufrir un ataque armado, solicitó asilo, pero le fue negado porque las autoridades consideraron que tenía condiciones de seguridad en su país.“El Gobierno mexicano incumple de manera habitual la obligación que le impone el derecho internacional de proteger a quienes necesiten protección internacional y viola reiteradamente el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corra riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones de derechos humanos”, indica la organización internacional.El reporte “Ignoradas y sin protección, la mortal devolución de personas centroamericanas solicitantes de asilo desde México”, recoge los resultados de una encuesta realizada por AI a 500 personas migrantes entre mayo y septiembre de 2017, de las cuales 84 por ciento afirmó que no quería regresar a su país.De ellas, 57 por ciento identificó la violencia y el miedo como la principal razón de no querer regresar, en tanto que 35 por ciento indicó como motivo de ello las amenazas personales directas contra su vida.De las 500 personas, 297 habían sido aprehendidas en algún momento por el INM, 116 por la Policía, y 15 por las fuerzas armadas.“Un hombre que había viajado a México para solicitar asilo huyendo de amenazas de muerte en Honduras dijo a AI que había llorado de desesperación para intentar detener su deportación, pero que los funcionarios no le escucharon ni le informaron de su derecho a presentar una solicitud de asilo y lo devolvieron sin más a su país”, ejemplifica.Indica que, aunque los agentes del INM tienen la obligación de detectar extranjeros que podrían ser refugiados, en la mayoría de los casos ignoran y humillan a las personas que solicitan asilo en respuesta a sus expresiones de temor a regresar a su país.En 120 de los 500 casos, AI encontró que había habido devolución de personas que habían solicitado asilo de manera explícita o bien, expresaron temor por su vida en su país de origen, pero fueron ignoradas por el INM y deportadas a su país.El informe señala que 75 por ciento de las personas entrevistadas no fue informada de su derecho a solicitar asilo en México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.