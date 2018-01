Avala Suprema Corte réplica a hechos falsos

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el aspecto central de la ley que, desde 2015, reglamenta el derecho de réplica a los medios de comunicación.Por 8 votos contra 2, la Corte avaló hoy que el derecho de réplica esté limitado a responder la publicación de hechos falsos o inexactos.En noviembre de 2016, la misma mayoría de ocho ministros había rechazado un proyecto que extendía el derecho de réplica para que pudiera aplicar en cualquier caso de agravio a una persona, sin importar si los datos publicados son falsos o verdaderos.Al presentar este lunes el nuevo proyecto, el ministro Javier Láynez explicó que el derecho de réplica no es un límite a la libertad de expresión, sino un complemento que permite al mencionado en una información falsa o inexacta, ofrecer una versión alternativa al público.Agregó que la réplica no tiene fines de reparación, pues para eso existen figuras como las demandas por daño moral, y que tampoco se busca una decisión sobre quién tiene razón en cuanto a la veracidad de lo publicado."La réplica repercute a la colectividad, porque permite una visión distinta de un mismo hecho, y con ello la sociedad contará con mayores elementos informativos", dijo Láynez.En 2017, las dos Salas de la Corte ya habían negado algunos amparos que cuestionaban estos temas, pero ahora el Pleno discute acciones de inconstitucionalidad planteadas por la CNDH y partidos políticos.Los Ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar insistieron en que la réplica también debe proceder ante la publicación de hechos ciertos, pero agraviantes.Aguilar, Presidente de la Corte, afirmó que limitar la réplica a publicaciones falsas o inexactas es una "restricción injustificada" que no permite a los afectados poner en contexto o rebatir notas con datos ciertos pero fuera de contexto.Aunque votó a favor del nuevo proyecto, el Ministro Eduardo Medina Mora propuso, sin recibir apoyos, expandir en algo el alcance de la definición legal, para que las réplicas también sean posibles ante publicaciones ciertas, pero "sacadas de contexto, incompletas o parcialmente verídicas".El Pleno decidirá este martes si invalida referencias de la ley a que se debe probar un "agravio" para que proceda la réplica.Láynez propone invalidar estas referencias, con el argumento de que la sola publicación falsa o inexacta agravia en automático, y que la réplica no busca una retractación, disculpa o pago de indemnización por parte del medio."Exigir al ciudadano que acredite un agravio en su honor, vida privada o imagen, hace nugatorio el derecho de réplica, sobre todo con los plazos que se manejan", dijo Láynez, en alusión a la naturaleza sumaria de este proceso legal.En las sentencias de las Salas, la Corte ya había declarado Constitucional que los medios de comunicación publiquen réplicas a información publicada en inserciones pagadas, el procedimiento para solicitar la réplica ante el medio antes de acudir a los tribunales, y la multa máxima de 5 mil días de salario mínimo al medio que no responda la petición de publicar réplica, o rechace publicarla sin justificación legal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.