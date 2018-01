Balean en Jalisco a otro jefe policiaco

Guadalajara, Jalisco— Un mando de la Comisaría de Seguridad Pública del Jalisco resultó lesionado después de ser baleado mientras desayunaba en un restaurante, en San Pedro Tlaquepaque.Se trata de Rogelio Andrade, quien recibió impactos en la cabeza, cuello y tórax, de acuerdo con reportes brindados de manera preliminar.La agresión ocurrió ayer alrededor de las 12:00 horas en el cruce de la avenida Francisco Silva Romero y la Calle Niños Héroes.Andrade se encontraba en su día de descanso cuando acudió a desayunar sin escolta, informó el fiscal general del Estado, Raúl Sánchez Jiménez.El funcionario dijo que ya cuentan con varias líneas de investigación, aunque prefirió reservárselas para no entorpecerlas.El estado de salud de la víctima fue reportado de regular a grave.“Sí cuenta con escolta más no la traía, andaba solo, franco (de descanso)”, indicó Sánchez Jiménez, quien no abundó en la forma como se dieron los hechos.De acuerdo con el fiscal, Andrade no había tenido amenazas previas contra su persona, ni ellos como institución.“Estamos trabajando arduamente en contra de todo, y esto que sucedió, pues es tristemente, pero a lo mejor es por el trabajo que estamos realizando”, aseveró Sánchez.Sin embargo, un incidente como ese no los amedrenta, aseguró.La agresión ocasionó un despliegue importante de autoridades en Tlaquepaque, quienes hasta anoche no habían localizado a los responsables.En las últimas horas, la zona metropolitana de la capital jalisciense registró al menos 3 asesinatos.Un hombre perdió la vida por un arma de fuego minutos antes de las 23:00 horas del viernes, luego de presuntamente haber sido agredido de manera directa, en la colonia Santa Paula, en Tonalá.En la colonia La Experiencia, en Zapopan, también la noche del viernes dos hombres de 25 años fueron atacados con armas de fuego mientras estaban en un coche; uno de ellos perdió la vida y otro resultó herido.Y ayer luego de ser agredida a balazos en una tienda de abarrotes, una mujer perdió la vida mientras recibía atención médica en Tonalá.

