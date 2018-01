Ciudad de México– Legisladores pidieron a la Secretaría de Hacienda explicar la forma discrecional en la que asignó casi 300 mil millones de pesos a entidades durante el período del Presidente Enrique Peña Nieto.Para el senador petista Luis Humberto Fernández, los escándalos de corrupción y compadrazgo han sido usuales en esta administración, por lo que se deben rendir cuentas claras.Sin embargo, dijo el integrante de la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el sexenio de Peña ha sido corrupto y opaco, por lo que, estimó, esto no sucederá hasta que se logre un cambio de gobierno que no tenga acuerdos con el actual.“Esto es uno de los grandes motores de la corrupción. El patrimonio nacional no se está dedicando a generar prosperidad y desarrollo, sino se está dedicando a proteger intereses políticos. Se está desviando el gasto público”, opinó.“Se está destinado para lo que se les es más útil, rentabilidad política, lo que domina es el interés faccioso y sectario. Es el interés faccioso sobre el interés nacional. Los recursos en la mayoría de las veces llegan más rápido a los estados priistas porque tienen este tipo de acuerdos”, agregó.Señaló que este tipo de manipulación de recursos del erario es recompensada con beneficios electorales.“Lo de fondo es que tiene que haber un cambio en el poder porque éste, el financiamiento con recursos públicos para intereses privados lo que se está reflejando ya está muy amaestrado. Tampoco están agarrando a los lavadores de dinero, tampoco están agarrando a los delincuentes”.En tanto, el senador panista Ernesto Ruffo, también integrante de dicha comisión, coincidió en que esta práctica es recurrente y llamó a la transparencia.“Es como se han desaparecido muchos recursos. El hecho mismo es lamentable, pero algo que está atrás, que es un asunto increíble, es que Hacienda supo y se hizo la occisa”, opinó.“Esto ya parece un cártel para el fraude al erario público nacional. Es lamentablemente, hay un asunto como de cierta cofradía de criminales cuello blanco, porque se tapan unos a otros. El asunto es que no te agarren () siempre hay alguien por ahí que te está desviando la información, que la obstaculiza, que la hace perdidiza”. (Iris Velázquez/Reforma)

