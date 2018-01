Renuncian 14 diputados del Partido Verde en Chiapas

Tapachula, México– Un total de 14 diputados locales del Congreso de Chiapas renunciaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en protesta por la decisión de la dirigencia nacional de imponer la coalición por la gubernatura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).En conferencia de prensa, los legisladores se pronunciaron en total desacuerdo con la determinación ocurrida ayer en la Ciudad de México."Siendo congruentes con el sentir de nuestra militancia, nosotros integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde del Congreso del Estado hemos decidido renunciar a nuestra militancia y al grupo parlamentario del cual hasta el día de hoy formamos parte", dijo Dulce Maria Rodríguez Ovando al leer un pronunciamiento.Los legisladores que se declararon independientes señalaron que no serán cómplices ni aceptarán una imposición elegida desde el centro del país.Resaltaron que el Verde cuenta con hombres y mujeres con trayectoria política que merecían participar en un proceso de selección abierta y democrático."Seguiremos trabajando en nuestros distritos porque fuimos elegidos por la voluntad directa de la mayoría de chiapanecos, por ello nuestra obligación y compromiso es con la gente y no con logotipos, partidos y grupos de poder".No están dispuestos, apuntaron, a trabajar con un régimen que no propone y que sólo impone pues los tiempos han cambiado."Estamos dando la cara, nosotros no agacharemos la cabeza, vamos a seguir caminando y vamos a defender lo que creemos tener, porque sí lo tenemos".Los diputados anunciaron que mañana realizarán una asamblea "Por la Dignidad de Chiapas" para que la militancia decida el rumbo del proyecto político estatal.Ayer, el dirigente local del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar, se reveló contra la dirigencia nacional, a la que acusó de ser antidemocráticos.Ramírez es aspirante a la gubernatura del Estado por lo que al no beneficiarle la alianza con el PRI busca tomar otro camino.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.