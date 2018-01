Aplazan audiencia de Javier Duarte

Ciudad de México— Un juez federal de control aplazó para el próximo 31 de enero una audiencia donde la Procuraduría General de la República (PGR) busca la autorización para requerir información de cuentas bancarias relacionadas con los presuntos desvíos de Javier Duarte.Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, acordó esta mañana en audiencia pública el aplazamiento luego de que la defensa del exmandatario veracruzano impugnara su celebración y se ausentara de la misma.La defensa de Duarte argumentó que no fue notificada en tiempo y forma de la audiencia programada para este jueves, ya que la norma señala que deben ser enterada como mínimo con 48 horas de anticipación.En este caso, reclamó por escrito que fue avisada en un plazo más corto.De la misma manera, Duarte no fue presentado en la sala de audiencias del Centro de Justicia, razón por la que el juez Moreno García instruyó pedirle al director del Reclusorio Norte del porqué no lo pusieron a su disposición.La PGR pidió hace días al juez Moreno celebrar una audiencia de solicitud de técnica de investigación, con el propósito de autorizar judicialmente una petición de informes financieros a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro del juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada contra el veracruzano.El juez acordó inicialmente llevarla a cabo este jueves, a las 11:00 horas, pero ante la impugnación y ausencia del acusado, la aplazó para el último día del presente mes a la misma hora.Los fiscales de la PGR manifestaron su preocupación al juez por el aplazamiento debido a que el próximo lunes se vence el término de 6 meses para cerrar la investigación complementaria que solicitó la dependencia en julio pasado en el juicio contra Duarte y, una vez vencido, no podría agregar los datos de prueba que tenía contemplados.El juez Moreno respondió que este aspecto sería revisado y debatido entre las partes en la audiencia del 31 de enero.La Procuraduría puede solicitar al juez Moreno prorrogar otros seis meses el plazo de la investigación complementaria para recabar las pruebas contra el exmandatario.La audiencia de este jueves tuvo una duración de 11 minutos y sólo asistieron los fiscales de la PGR, Raúl Ayala Campo, Nelly Magaly Nabor Alvarado, Martha Estela Ramos Castillo y Carlos Enrique Hernández Azuara.Dos abogados defensores de Duarte se presentaron en la audiencia, pero estuvieron en el área reservada para el público, sin intervenir.

