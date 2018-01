Crece imagen negativa de EU en mexicanos

Al menos 65 por ciento de los mexicanos tienen una imagen negativa de Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta publicada por el periódico estadounidense The Washington Post.Según el sondeo realizado por la firma mexicana Buendía & Laredo, en colaboración con el Chicago Council of Foreign Affairs y el Woodrow Wilson International Center for Scholars, es la primera vez en 25 años que la mayoría de los mexicanos tienen una imagen negativa de su vecino del norte.Los resultados del estudio, revelados hoy, sugieren un cambio radical en las opiniones de los mexicanos sobre Estados Unidos, ya que en 2015, el Pew Research Center descubrió que el 66 por ciento de la población tenía una visión favorable, mientras que sólo el 29 por ciento percibía una imagen negativa.Dos años más tarde, dichos puntos de vista se invirtieron casi exactamente con un 65 por ciento de los mexicanos con una opinión negativa de Estados Unidos en el otoño de 2017, frente a un 30 por ciento con puntos de vista favorables.Como ya se tenía esperado, el cambio coincidió con el comienzo del mandato del presidente Donald Trump a principios del año pasado.El mandatario estadounidense ha sido crítico frecuente de México en asuntos relacionados con la inmigración, el crimen y el comercio.Dicho lenguaje pudo no haber influido en las opiniones de los estadounidenses sobre México, ya que los datos de la encuesta de diciembre de 2017 del Chicago Council determinaron que los estadounidenses dieron a México una calificación de 51 sobre 100, donde 0 es muy desfavorable y 100 es muy favorable, similar a las calificaciones de 2014 y 2016, aunque subió de un mínimo de 43 en 2013.Sin embargo, las encuestas a fines de septiembre y principios de octubre de 2017, arrojaron que entre el 85 por ciento de los mexicanos que dijeron ubicar al presidente de Estados Unidos o que habían oído hablar de él, 89 por ciento tenía una opinión negativa.Los resultados hacen eco de las encuestas recientes de Pew Research Center sobre que en 2017 el 93 por ciento de los mexicanos dijeron que no tenían demasiada confianza o no confiaban en el mandatario estadounidense para hacer lo correcto en asuntos mundiales.Al mismo tiempo, otras encuestas sugieren que los mexicanos hacen una distinción entre los estadounidenses y su líder, como el sondeo realizado por Parametría en diciembre del año pasado, la cual señaló que el 46 por ciento de los mexicanos tenía puntos de vista favorables sobre los estadounidenses, contra un 45 por ciento tenía una imagen negativa.De acuerdo con la encuesta dada a conocer por el diario estadounidense, en materia comercial el 75 por ciento de los mexicanos señaló que consideran que Estados Unidos era un comerciante injusto, en comparación con solo el 46 por ciento de los norteamericanos que dijeron lo mismo de México.En ambos países, existe la sensación de que los dos se mueven en diferentes direcciones en varios temas.Una mayoría en ambas naciones cree que se alejan en temas de combate al tráfico de drogas, 59 por ciento de los estadounidenses y 51 por ciento de los mexicanos, así como sobre asegurar la frontera, 62 y 76 por ciento, respectivamente.

