Confirman prisión a uno de los Porkys

Ciudad de México— Una juez federal de Veracruz resolvió que hay pruebas suficientes para mantener bajo proceso a Enrique Capitaine Marín, uno de los acusados de pederastia en el caso de ‘Los Porkys’.Marisol Barajas Cruz, que en abril de 2017 reemplazó al juez Anuar González Hemadi tras ser suspendido por este caso, negó a Capitaine un amparo contra el auto de formal prisión en su contra y sostuvo que hay indicios de que "agredió sexualmente" a la menor Daphne Fernández.La negativa de amparo, hasta ahora no difundida, fue notificada el 26 de octubre, y está a revisión ante un tribunal colegiado de Boca del Río desde el pasado 6 de diciembre.El fallo no implica que Capitaine es culpable, pero sí legitima su permanencia en prisión mientras el juez Tercero de Primera Instancia de Veracruz desahoga el proceso por pederastia."Se desprenden indicios aptos y suficientes que hacen posible su probable responsabilidad penal en la comisión del hecho que se le imputa, operando en ese sentido la prueba circunstancial, en razón de que probablemente el amparista (Capitaine), como autor material, al ser él quien probablemente entre las 2 y 3 de la mañana del 3 de enero del año 2015, agredió sexualmente a la pasiva de identidad reservada, cuando le impuso la cópula sin consentimiento", afirmó la jueza.También negó valor probatorio a un dictamen psicológico de julio de 2015, practicado a petición del padre de Capitaine, que destaca la "calidad humana y excelentes relaciones familiares y educativas", del joven acusado, que sostiene que la violación es un invento de Fernández."Tal dictamen no versa sobre las circunstancias, lugar y época en que sucedieron los hechos que motivaron la causa penal de origen, pues no hay dato alguno que produzca convicción en el sentido de que los hechos sucedieron en una forma distinta a la narrada por la agraviada", replicó Barajas.Capitaine, preso desde mayo de 2016, había ganado un amparo que ordenó corregir defectos formales en el auto de prisión original, pero no fue suficiente para liberarlo de la acusación.Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó por mayoría atraer la revisión del amparo otorgado por el Juez González Hemadi en favor de Diego Cruz, otro de los acusados en este caso.El amparo, que establece que no hay pruebas de que Cruz tocó a la menor "con intenciones lascivas", ni alguna otra evidencia de que cometió delito, será resuelto en definitiva por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Boca del Río.

