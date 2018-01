Ciudad de México— Las solicitudes formales de extradición que hará la PGR en contra del exgobernador César Duarte no son para calmar los ánimos, afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida."No estamos buscando calmar ánimos, estamos buscando encontrar argumentos y cumplir con la Constitución, y mientras el ánimo sea que todos dialogamos civilizadamente cumpliendo con la Constitución, no creo que haya necesidad más que de coordinarnos entre niveles de gobierno", apuntó.La PGR anunció que esta semana presentará tres solicitudes formales de extradición en contra de Duarte, de un total de 11 que han sido requeridas por autoridades estatales y federales por distintos delitos, como peculado electoral.El fin de semana, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció una serie de movilizaciones, tanto en México como en Estados Unidos, para exigir que la PGR solicitara la extradición del prófugo ex Mandatario priista."Si hay un Gobierno estatal que solicita que se pida una extradición en otro Estado nacional, se reúnen los extremos de nuestro tratado de extradición con ese país y se logran poner en orden todos los documentos para que pueda ser posible la solicitud, hay que hacerlo y mostrarlo con claridad, que nada se esconde", aseveró Navarrete.Al término de una reunión privada con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el secretario sostuvo en entrevista que, con la presentación de dichas solicitudes, la PGR y el Gobierno federal estarán cumpliendo con una obligación constitucional."Es un signo claro de fortaleza de un Gobierno federal que está cumpliendo con obligaciones constitucionales y que no existe dentro este marco constitucional una posibilidad de que no se haga valer la ley con argumentos."Los temas, repito, de democracia, son un tema de votos que entran en la arena político-electoral, los temas de justicia entran en el tema de las pruebas y del señalamiento de otros poderes públicos que tengan que hacerlo valer", expresó.Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, reveló que en la reunión le expresaron al secretario su preocupación por la inseguridad y refrendaron el compromiso del organismo de colaborar para obtener resultados en la materia."Le hemos expresado además de nuestra preocupación en materia de seguridad, de la parte del Estado de Derecho que es muy importante, también nuestro interés de colaborar con la Secretaria de Gobernación para obtener resultados pronto con estos retos", manifestó.Tras asegurar que se establecieron vínculos de trabajo, Castañón ventiló que además abordaron el tema de la gobernabilidad y los retos que enfrenta el País para que el proceso electoral en curso se dé en un clima de civilidad.Navarrete señaló que el CCE también externó su preocupación por el robo en carreteras y el sistema de coordinación policial entre niveles de gobierno."Vamos a empezar sólidamente a trabajar con ellos, repito, en una agenda de resultados, y esperemos en breve, muy breve, no hay mucho tiempo este año, poder realinear las capacidades institucionales, que en eso vamos a estar concentrados", mencionó Navarrete.

