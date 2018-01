Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) investigará posibles filtraciones de datos personales de los ciudadanos, que pudieron ser utilizados por aspirantes independientes para defraudar a la autoridad electoral.Dicha investigación, adelantó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, abarcará a personal del organismo electoral y a los propios partidos políticos.Luego de que el aspirante independiente Pedro Ferriz de Con denunciara que existe la sospecha de que funcionarios electorales filtraron padrones, Córdova no descartó el ilícito.Tras recordar partidos políticos han filtrado el padrón, el consejero agregó que se investigará que no haya habido fugas de información perpetradas desde el interior del organismo.“¿Puede ocurrir que en el pasado algún padrón que se le entraba algún partido político hubiera sido utilizado por estos hechos?, sí.“Del INE no se ha filtrado información de los ciudadanos, aunque vamos a investigar a fondo también en este caso”, dijo.En 2013 y en 2016, el organismo electoral detectó filtraciones del padrón electoral por parte de Movimiento Ciudadano.Córdova también confirmó que el INE ya analiza las firmas de los aspirantes presidenciales independientes, para detectar posibles apoyos irregulares o fraudulentos.“Ya se comenzó a hacer este análisis, todavía no tengo la información y, en su momento, la haremos pública.“No vamos a permitir y este es un dato que quiero subrayar con todo énfasis, no vamos a permitir que esté en la boleta un nombre que no tenga derecho a estar en la boleta”, advirtió.Tras denunciar a sus adversarios por compra de credenciales falsas, el aspirante independiente a la Presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, responsabilizó al Instituto Nacional Electoral (INE) de filtrar la lista nominal.El periodista exigió al Contralor Interno del organismo, Gregorio Guerrero Pozas, investigar a consejeros electorales y directores ejecutivos culpables de difundir los datos de ciudadanos.“De algún lado salió esta información”, dijo.“¿Quiénes pudieran estar involucrados en este trasiego de credenciales? Autoridades electorales que son las dueñas de la lista nominal porque de algún lado salió la información que hace que se generen credenciales con datos buenos y fotografías falsas”.Pedro Ferriz dio estas declaraciones en las oficinas del INE, donde ayer presentó una denuncia contra Margarita Zavala, Jaime Rodríguez “El Bronco”, Armando Ríos Piter y Edgar Portillo por presuntamente comprar credenciales falsas para llegar al número de firmas que necesitan para aparecer en la boleta.

