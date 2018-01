Ciudad de México— La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que esta semana presentará tres solicitudes formales de extradición en contra el exgobernador César Duarte, de un total de 11 que han sido requeridas tanto por autoridades locales como federales.El fin de semana, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, convocó a una movilización para exigir que la PGR solicite la extradición de su antecesor, quien desde hace 10 meses ha acumulado 12 órdenes de aprehensión y, pese a ello, no se había requerido ésta.Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR y encargado de la dependencia, dijo que las solicitudes son dos correspondientes a órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Chihuahua y una por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.“A partir de la recepción de las 11 causas, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales se ha dedicado a hacer el análisis exhaustivo de cada una de ellas, en estricto cumplimento al proceso para las solicitudes formales de extradición en términos de la normatividad aplicable”, dijo en breve rueda de prensa.“La PGR se encuentra en la etapa final del procedimiento para formular las solicitudes formales de extradición correspondientes a dichas causas penales y en esta semana se presentarán tres, dos correspondientes a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la correspondiente de orden federal”.El funcionario no precisó los dos casos del fuero común por los que se tramitó la extradición; en el caso del expediente de la Fepade, se trata de una orden de aprehensión librada por el delito de peculado electoral por un monto de 14 millones de pesos, para la campaña del PRI en el 2015.Tampoco explicó los motivos por los cuales sólo se tramitaron sólo tres de las solicitudes de extradición y no las 11 que han sido requeridas.Aunque públicamente ha trascendido que el exmandatario se encuentra en Estados Unidos, Elías prefirió no mencionar por el momento el país al que serán dirigidas las solicitudes formales de extradición.Sólo dijo que la Interpol México hace su trabajo para determinar su ubicación.“Tenemos indicios e información de qué país pudiera estar localizado, que es donde se presentará la solicitud formal de extradición. Por el debido proceso y evitar cualquier posible fuga de donde pudiera estar localizado, no les podría comentar a todos ustedes a qué país en específico”, dijo.Agregó que, en paralelo al trámite de extradición, la PGR lleva a cabo gestiones para que la nación requerida tome las medidas necesarias para impedir que Duarte pueda evadirse de la justicia.“Lo que estamos trabajando, y como es el procedimiento normal en cualquier solicitud formal de extradición, se le solicita al país que tome las medidas cautelares conforme a su legislación aplicable, para evitar ese tipo de incidentes o que pudiera sustraese a la acción de la justicia”, apuntó.“Es muy importante señalarles que la PGR no litiga el asunto entre o ante autoridades judiciales del país, lo hacen las instancias correspondientes con pleno seguimiento por parte de la PGR, a través de su sistema de agregadurías”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.