Estudiantes cantan 'pecho tierra' durante balacera

Ciudad de México— Sujetos armados mataron a balazos a dos hombres el viernes pasado a 100 metros del Colegio Occidente, en Ciudad Obregón, Sonora, donde alumnos de primaria recibían clases.Al escuchar las detonaciones, que al principio confundió con golpes en la pared, la maestra de segundo grado, Rocío Romero Monje, pidió a sus 35 alumnos tirarse pecho tierra y cantar.“Estábamos en clase de español cuando se escucharon detonaciones”, narró la docente en rueda de prensa. Inmediatamente gritó “pecho tierra”, pero no muchos alumnos obedecieron.“Siete, es un simulacro”, insistió.“El número siete es una dinámica que llevamos diario y que ellos ya saben que es pecho tierra y por eso reaccionaron”.Para minimizar la preocupación de los padres de familia, la maestra grabó y envió un video del simulacro que realizaron dentro del salón de clases.“Los grabé para que viera que los niños estaban salvaguardados, que no se alarmaran, que estábamos haciendo nuestro protocolo de seguridad al pie de letra”, comentó.El video se publicó en redes sociales y se viralizó.“No me imaginé que fuera viral el video, recibí llamadas de papás brindándome sus felicitaciones y agradecimiento ante esta situación”.De acuerdo con medios locales, tras la balacera, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado capturaron a tres personas de 17, 33 y 45 años implicadas en el homicidio de los dos hombres.En tanto, los cuerpos de los asesinados quedaron a bordo de una camioneta blanca. La autoridad aseguró un vehículo Nissan Sentra color blanco y casquillos calibrre 7.62 x 39.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.