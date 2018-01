Urgen a Hacienda explicar caso Chihuahua

Ciudad México— Legisladores del PAN, PRD, MC, Morena e independientes exigen la comparecencia del Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, luego que informara que se suspenderá la entrega de recursos adicionales a Chihuahua.En una propuesta de punto de acuerdo, diputados y senadores advierten que no debe seguir el manejo discrecional del Ramo 23."La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio González Anaya, a efecto de dar cuenta de la administración y entrega de recursos del Ramo 23 a las entidades federativas, al tiempo se solicita a dicha Secretaría remitir previamente y con carácter de urgente un informe detallado y pormenorizado sobre dicha situación", se cita en la propuesta presentada hoy en la Comisión Permanente.En conferencia de prensa, la diputada perredista Cecilia Soto recordó que, por una decisión arbitraria, la Secretaría de Hacienda se negó a entregar al Estado de Chihuahua 700 millones de pesos, pese a la firma de un convenio para su entrega, por recursos adicionales del año fiscal del 2017."Llama la atención que González Anaya diga que no negociará ningún deposito con ninguna entidad (sic), hasta que se resuelva un recurso que todavía ni siquiera se redacta ni se presenta", dijo la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México acompañada de diputados y senadores del PAN, PRD y MC."Este es un intento de la Secretaría de Hacienda poner a Gobernadores en contra del Estado de Chihuahua".El punto de acuerdo es propuesto por Cecilia Soto González, Martha Tagle Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández y María Luisa Calderón Hinojosa, y suscrito por Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Ernesto Ruffo Appel, Luis Sánchez Jiménez, Isidro Pedraza Chávez, Agustín Basave Benítez, Federico Döring Casar, Germán Ernesto Ralis y Vidal Llerenas.Soto mencionó que el titular de Hacienda debe presentarse ante el Congreso para dar detalles de su decisión arbitraria y aclarar las dudas que hay en el tema, pues se ha generado confusión."Se trata un hecho que toca algo fundamental para el Congreso, que es la discrecionalidad con que se otorgan recursos extraordinarios y que da poder a Hacienda sobre los estados, y debilita a la Cámara de Diputados."Que la gente entienda que esto es por el bien de todo el País y del sistema político, para que los estados no sean vasallos de la Secretaria de Hacienda", dijo la diputada del PRD.Soto agregó que no se debe utilizar la discrecionalidad del Gobierno en el manejo de recursos contra Chihuahua, por haber descubierto y denunciado cómo el PRI usa recursos públicos para financiar campañas electoralesEn el punto de acuerdo se señala que la administración de los recursos públicos debe realizarse con eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género, y para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, evitando en todo momento que los recursos puedan ser utilizados de manera discrecional y como instrumento de control político."Sin embargo, las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público han sido exiguas, imposibilitando contar con argumento alguno que permita a la ciudadanía conocer el uso y destino de los recursos públicos, que debido a los números escándalos de corrupción y el modus operandi, hacen ineludible no pergeñar, ni mostrar indiferencia ante el escarnio público".Ante ello, se argumenta, es necesaria la comparecencia del Secretario de Hacienda.

