La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó el martes que una pareja y sus tres hijas -de uno, seis y ocho años- fueron detenidos de manera ilegal y torturados en 2015 en Tabasco por policías federales y denunció que la fiscalía federal no investigó los hechos.En su recomendación, el organismo indicó que la familia fue sacada de su domicilio de forma irregular y que a las niñas les cubrieron el rostro con "gorras", las amenazaron con dispararles, no les permitieron ir al sanitario -por lo que hicieron sus necesidades fisiológicas encima- y no se les dio comida.Además a las pequeñas y a la madre se les trasladó a un lugar "donde escucharon los gritos de dolor provocados por los golpes inferidos a su esposo y padre, respectivamente" y al día siguiente fueron abandonadas en una carretera estatal y amenazadas con causarles daño si denunciaban lo ocurrido.La Comisión consideró que se violaron los derechos humanos de todos y en especial los de las menores y que existen evidencias suficientes para decir que tanto la madre como dos de las pequeñas fueron torturadas y sufrieron un daño emocional por las privaciones a las que fueron sometidas y por exponerlas a escuchar los gritos de su familiar mientras le golpeaban.Asimismo, aunque el hombre era acusado de un delito, la entidad indicó que su detención no se hizo con apego a la ley y él fue agredido "física y psicológicamente" para que aceptara los crímenes que se le imputaban. Esta persona enfrenta ahora un proceso penal por su probable responsabilidad en delitos del orden federal, al parecer relacionados con el robo de combustible.Ante esta situación, la CNDH emitió una recomendación en la queinsta a la fiscalía federal a que investigue los hechos y a la Comisión Nacional de Seguridad, a cuyo cargo está la Policía Federal, a la reparación integral de los daños ocasionados.Las recomendaciones de esta entidad no son vinculantes aunque la Comisión es un organismo oficial.

