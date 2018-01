Monterrey— Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del extinto candidato presidencial del PRI, anunció ayer que buscará una diputación federal por Movimiento Ciudadano (MC).En una rueda de prensa en la que no se aceptaron preguntas, el líder del partido naranja en Nuevo León, Samuel García (quien es aspirante al Senado), presentó también a Agustín Basave Alanís, hijo del expresidente nacional del PRD, que contenderá por una diputación local.Al leer un mensaje, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta resaltó que nunca han militado en un partido político y que no se afiliado a MC , pero agradeció la oportunidad de contender en los comicios del primero de julio.Aunque en su discurso no precisó el cargo que buscará ganar en las urnas, fuentes del partido naranja indicaron que Colosio Riojas contenderá por el distrito federal uno, mientras que Basave, el distrito local cuatro de la entidad.“Estamos aquí como ciudadanos, pero con la firme intención de aportar nuestro trabajo, preparación y tiempo para sumarle al servicio público.“Agradecemos a Movimiento Ciudadano la apertura que le brinda a este equipo para contender por cargos legislativos, cada quien desde su trinchera: Agustín en el Congreso local o federal, Samuel en el Senado”, expresó.En tanto, Basave Alanís consideró que el PRI es un referente de la corrupción y el PAN está secuestrado por caciques que se reparten cargos entre ellos.“Nosotros tres estamos aquí para anunciar que vamos a trabajar duro, en equipo, para traer a una nueva generación políticas de primer nivel”, añadióSamuel García invitó a priistas, panistas y ciudadanos inconformes con la clase política, a sumarse a MC.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.