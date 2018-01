Denuncian ante CNDH tortura a Alejandro Gutiérrez

Ciudad de México- Antonio Collado Mocelo, abogado de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, presentó una queja ante la CNDH por presuntos actos de tortura en su contra, supuestamente cometidos en el Centro de Readaptación Social Estatal Número 1, en Chihuahua.En un comunicado, el despacho Collado y Asociados relató que Gutiérrez ha sufrido de maltrato y golpes en la cabeza en varias ocasiones, cuando ha sido trasladado a la enfermería del penal.Refirió que en la queja interpuesta también quedó asentado que el personal carcelario le ha pedido al priista que coopere con información para poder procesar al Canciller, Luis Videgaray, y al ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones."En diversas ocasiones han entrado personas que de manera violenta le dicen que se agache, que no levante la cabeza y tomándolo de los brazos lo jalan mientras le dicen: camina, apúrate; al tiempo que lo empujan, llevándolo a la enfermería del penal, en el cual le dicen que siga agachado y, pegándole en la cabeza, le mencionan que no puede ver, que cierre los ojos y que no se enderece", refiere."Una vez disminuido y agachado por varios minutos, le han dicho 'que ya coopere, que mencione que Beltrones y Videgaray fueron los que organizaron todo, que si no lo hace lo van a tener ahí guardado por años, que piense en su familia, ya que lo pueden mandar al área de población general donde se encuentran personas muy peligrosas de diferentes bandas delictivas'".El abogado reveló que el último atropello ocurrió la medianoche del pasado domingo, 14 de enero, cuando cuatro custodios del penal ingresaron a la celda de Gutiérrez para realizar una diligencia sin la presencia de su defensor."Se le somete durante todo el día a vigilancia a través de una cámara de videograbación instalada en su lugar de reclusión, amén de que tiene una lámpara prendida que jamás se apaga, lo que le impide descansar y estar tranquilo, con lo que se afecta su salud física y mental", indicó.

