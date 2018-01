Controversia frena entrega de recursos: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó las “interpretaciones sesgadas que pretenden confundir a la población”, luego de las acusaciones vertidas por el gobernador del Estado, Javier Corral, sobre el supuesto castigo financiero del que Chihuahua ha sido víctima.Estableció que de hecho, para estar en posibilidad de firmar convenios en 2018, se deberá esperar a que se realice la revisión judicial y/o controversia constitucional que el Estado anunció que llevará a cabo.Mediante un comunicado de prensa, la dependencia reiteró que la entidad ha recibido en tiempo y forma, el pago de participaciones federales.“Chihuahua recibió 43 mil 56 millones de pesos por concepto de participaciones federales, lo cual implicó 2 mil millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.“Para este año, el estado de Chihuahua estará recibiendo 3 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo que llegará a 44 mil 106 millones”, precisa en el documento difundido ayer.Respecto de las aportaciones extraordinarias que fueron solicitadas por el gobierno de Chihuahua (que incluyen los 780 millones de pesos que reclama el mandatario), de acuerdo con la SHCP no hubo “disponibilidad presupuestaria” y esto también afectó a estados como Tlaxcala y Zacatecas.La dependencia detalló que de los cuatro convenios a los que se hace referencia, que pedían recursos adicionales, el de Fortalece se pagó uno por un monto de 20.4 millones de pesos; el segundo que correspondía a recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos por 44.8 millones no se pagó por errores en la cuenta bancaria proporcionada por la entidad, la cual entregó ya corregida el 8 de enero de este año y ya no fue posible hacer la transferencia.En tanto que los recursos extraordinarios de dos convenios más por 35.3 y 700 millones de pesos no se pagaron por no haber disponibilidad presupuestaria.Asimismo, puntualiza que la entrega de recursos es vigilada constantemente por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, integrada por los secretarios de finanzas de los estados, cuya coordinación recae en el estado de Baja California Sur, la cual ya se pronunció, mencionando que se entregaron las participaciones y aportaciones federales en tiempo y forma.

