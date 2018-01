Ciudad de México- El presidente Enrique Peña Nieto y varios de sus colaboradores presentaron una "fuerte irritación" en los ojos tras la inauguración del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, y la entrega de Premios de Ciencia y Tecnología, el viernes pasado en Querétaro.La oficina de la Presidencia informó que dicha molestia, cuyas causas ya son investigadas, requirió atención médica para los afectados, a algunos de los cuales se les recomendó reposo, sin precisar si el jefe del Ejecutivo está entre ellos.En un comunicado, la Presidencia se limitó a informar que, hasta el momento, el presidente no modificará su agenda."A algunos de los afectados se les recomendó reposo, por lo que reducirán sus actividades públicas durante los próximos días.Hasta el momento, el presidente continuará desahogando su agenda normalmente."La Secretaría de Salud se encuentra analizando las posibles causas que provocaron estos síntomas", puede leerse en el documento.Además de Peña Nieto presentaron "fuerte irritación" en los ojos los Secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Hacienda, José Antonio González Anaya; de Agricultura. José Calzada Rovirosa, y de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano Alamán.También Francisco Guzmán Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presidencia; Andrés Massieu Fernández, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, y otros asistentes al evento.Se tiene previsto que este lunes, Peña Nieto realice una gira el Estado de Jalisco donde, según la agenda oficial, a las 15:00 horas encabezará una comida con integrantes del 79 Batallón de Infantería.El primer mandatario y su esposa, Angélica Rivera de Peña, convivieron hoy en la Residencia Oficial de Los Pinos con un grupo de niños de diferentes casas-hogar del Sistema DIF Nacional, con motivo del inicio de año."Que sea un año que les depare alegrías, realizaciones, mucha felicidad y mucho aprendizaje; que aprendan cada día las lecciones de la vida y que los vaya preparando para que ustedes, el día de mañana, sean los protagonistas del éxito en su vida. Eso es lo que tienen que proponerse", expresó Peña Nieto."Les deseo todo lo mejor. Para el presidente de la República no hay mayor alegría, mayor satisfacción, que ver que las niñas y los niños están creciendo de manera sana, y ustedes tienen la oportunidad, el día de mañana, de alcanzar sus proyectos y sus planes", expresó Peña Nieto.En su oportunidad, la primera dama reconoció ante la directora general del Sistema DIF Nacional, Laura Barrera, a las casas-hogar a cargo de esa institución y aseguró que, junto con su esposo y el DIF, trabajan juntos por el bienestar de la niñez mexicana."Es un privilegio el poder estar cerca de ustedes, mis niños, porque este tiempo los conocimos bien. Me dijeron lo que necesitaban, cuáles son sus secretos y sus inquietudes. Por eso me siento agradecida con la vida, por permitirme acompañarlos, desde el momento en que mi esposo me dio la oportunidad de estar cerca de ustedes", agradeció Rivera."Muchas gracias por su ejemplo, por su empeño y amor, que es uno de los grandes alicientes que me inspiran a seguir trabajando por los niños mexicanos; cada vez que vienen a esta casa nos hacen felices, porque me regalan alegría, sonrisas y cariño".

