Matan a hijo de exalcalde de Baja California Sur

Ciudad de México— Jesús Antonio Villegas Martínez, hijo del exedil de Comondú, Baja California Sur, Joel Villegas Ibarra, fue asesinado en Guadalajara, Jalisco, lugar donde radicaba.El exalcalde perredista (2008-2011) informó en redes sociales que su hijo, quien fungió como auxiliar de la Secretaría Particular durante su Administración, había sido asesinado, luego de ser secuestrado."Con profundo dolor les hacemos partícipes del fallecimiento de nuestro hijo Jesús Antonio Villegas Martínez, acaecido en la ciudad de Guadalajara Jal; víctima de un secuestro", publicó.En el mensaje, Villegas Ibarra también agregó un poema como mensaje de despedida para su hijo fallecido."No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza", se lee en el texto."Perdón a todos, únicamente tome uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles... No he muerto, solo me fui antes".De acuerdo con el medio local BCS Noticias, el ex Edil y su familia se fueron a radicar a Guadalajara tras acabar su periodo al frente del Ayuntamiento.En 2011, la administración del perredista terminó en un ambiente de acusaciones por presuntos desvíos de recursos.