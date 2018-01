Ciudad de México— Los precandidatos presidenciales únicos hacen precampaña en la simulación. Aunque están obligados a dirigir mensajes sólo a la militancia partidista, los abren a todos los ciudadanos.Llevan casi cinco millones de spots y centenas de mensajes en redes sociales salpicados de ocurrencias y donde resaltan asuntos personales que presentan como temas de relevancia pública.En tres meses difundirán 11 millones de spots. Hasta ahora su actividad tiene escasas propuestas además que mantienen sus gastos en la opacidad.De acuerdo con el INE, hasta el 13 de enero, Ricardo Anaya reportó 6 mil 900 pesos de ingresos y un gasto de 5.7 millones; José Antonio Meade, 247 mil 312 pesos de ingresos y 5.04 millones de gasto; y Andrés Manuel López Obrador, 656 mil 913 pesos de ingresos y la misma cantidad de gasto.Entre los mensajes más difundidos en medios electrónicos y redes sociales está una visita a la peluquería del precandidato de Morena; las compras en el supermercado de la esposa del precandidato del PRI, y la presencia del aspirante del Frente, llevando a su hijo a la escuela.Aunque en años anteriores estaba prohibida la aparición de precandidatos únicos en los spots, como es el caso de Anaya, López Obrador y Meade, el Tribunal Electoral abrió la posibilidad de su aparición en esos mensajes y su exposición a nivel nacional en radio y televisión.El experto electoral Eduardo Huchim lamentó que, a través de sentencias, el Tribunal Electoral contribuyó a que se finjan las precampañas, pues en realidad hay una campaña abierta hacia la ciudadanía.“En la práctica, el Tribunal abrió la puerta a la simulación de los candidatos, está promoviendo la ley de la selva donde nos quieren tomar el pelo de que sus mensajes sólo son para sus ciudadanos, pero ya estamos en campaña”, sostuvo.Khemvirg Puente, coordinador de Estudios Políticos de la UNAM, indicó que hasta ahora los precandidatos se han dedicado a una precampaña con ocurrencias y propuestas vagas.A eso se suma, dijo, una falta de interés de la ciudadanía respecto a todo el proceso.“Mientras no haya propuestas concretas y sigan las ocurrencias o las ideas sueltas no habrá interés de la ciudadanía”, mencionóEl académico de la UNAM y coordinador del programa Voto Informado, Felipe de la O, consideró que las precampañas no despiertan interés de la ciudadanía.“Hay poco involucramiento de la ciudadanía y eso es, en parte, por una falta de propuestas, de todos los candidatos; hasta ahora todos sus planteamientos son genéricos”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.