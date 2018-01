Con Meade u otro, PRI no va ganar: Anaya

Ciudad de México– Con José Antonio Meade o con cualquier otro candidato el PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar la Presidencia, afirmó Ricardo Anaya."El PRI no tiene ninguna posibilidad de ganar. Con los resultados de este Gobierno, que ha sido profundamente corrupto e ineficaz, la gente no va a votar por el PRI", machacó.Entrevistado antes de participar en los trabajos del Consejo Nacional del PAN, el precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente insistió en que el abanderado presidencial postulado por el PRI podría ser relevado."Es cierto que el candidato del PRI no está subiendo y que hay un rumor cada vez más fuerte de que lo van a cambiar, pero, lo cambien o no, lo que les puedo decir es que el PRI no va a ganar", sentenció.Un día después de que Meade calificara al abanderado opositor como un mero "guía de turistas" por hablar francés e inglés, Anaya reviró y consideró que "el papá del gasolinazo anda desesperado porque no prende y por eso ha decidido ponerse a realizar ataques absurdos".Anaya no intervino en los trabajos del Consejo. Apenas escuchó el mensaje de apertura del dirigente nacional, Damián Zepeda, y se retiró. Es la primera vez que asiste a la sede panista en compañía de su esposa, Carolina Martínez.Los consejeros recibieron a su candidato coreando "presidente, presidente".