Quedan impunes feminicidios de escorts

Ciudad de México— Tras la liberación del único sospechoso por el asesinato de Karen, suman cuatro crímenes de escorts, cometidos en 2017, que siguen impunes.Al cuestionarle tras una conferencia, el procurador Edmundo Garrido, negó que existiera vínculo entre los feminicidios, pero informes de la dependencia refieren que hay coincidencias en los casos, dos de las víctimas se conocían y la descripción del responsable es similar.La policía capitalina también encontró similitudes y el hecho atípico de que las jóvenes fueran asesinadas, todas, dentro de hoteles, por un desconocido y con extrema violencia.El primer feminicidio ocurrió el 4 de febrero del año pasado en el Hotel Príncipe, en la colonia Escandón, en Miguel Hidalgo.La víctima fue la venezolana Wendy Vaneska, de 26 años, consta en el expediente FMH/MH-4/UI-1S/D/410/02-2017.El contexto del crimen es parecido a los otros: fue citada por un individuo que llegó a bordo de una motocicleta y se registró con el nombre de Jaime Rodríguez.El segundo asesinato ocurrió el 13 de abril en el hotel Estadio, en la colonia Roma, en Cuauhtémoc.La afectada también era escort, de nacionalidad mexicana y 28 años de edad.Empleados del sitio hallaron a Katya tapada con una cobija y golpes en el cuerpo; la necropsia reveló que falleció por asfixia.La tercera víctima fue otra venezolana: Génesis, de 24 años. Fue asesinada el 17 de noviembre en el Hotel Platino, en Venustiano Carranza.Génesis fue atada de pies y manos; ahorcada con un mecate y golpeada. Ella también era escort y se anunciaba en el portal Zona Divas.El último caso corresponde a la modelo argentina Karen, que fue asesinada en el Hotel Pasadena, el 27 de diciembre pasado. Ella y Génesis eran amigas.Especialistas en violencia de género consideraron que la Procuraduría capitalina ha evidenciado fallas en las investigaciones para resolver feminicidios, como en el caso de Karen, la escort argentina asesinada en un cuarto de hotel el 27 de diciembre pasado.Rodolfo Domínguez, coordinador de la asociación Justicia, Derechos Humanos y Género, consideró que, pese a tener un protocolo y un tipo penal adecuado en la Ciudad, no se respetan los estándares mínimos a la hora de investigar."Lo que veo es deficiencias, hay mucha ignorancia, no hay capacitación adecuada en nuevos estándares en la materia, hay resistencias de parte de los ministerios públicos para hacer las investigaciones, actúan bajo prejuicios, actúan de forma discriminatoria y eso tiene un impacto muy negativo en las investigaciones, no hay una debida diligencia", explicó en entrevista.En el caso de la modelo, el actor Axel Arenas, quien quedó en libertad luego de que la defensa demostró que no se encontraba en el país.Al respecto, Domínguez consideró que lo preocupante es que la autoridad cree presuntos culpables que son inocentes."En este caso, sin más elementos, ¿cómo es que llegan con este chavo?, y me preocupa algo, si esta persona era inocente, pues es un chivo expiatorio, la Procuraduría está entonces construyendo delincuentes."Lo peor que puede pasar es cuando se construyen falsos responsables porque el caso lo dejas en impunidad, afectas a una persona inocente y los agresores siguen allá afuera", abundó.Estas fallas, consideró, afectan la credibilidad de la PGJ."Este caso deja no sólo en ridículo a la Procuraduría, me parece grave, porque, además, quienes salieron a conferencia de prensa fueron el procurador y el subprocurador, Marco Enrique Reyes, ya lo hemos señalando como una persona que fue responsable de terribles investigaciones y ya lo hemos documentado, por ejemplo, el caso Lesvy", apuntó.Rodolfo Félix, exprocurador capitalino y socio fundador del despacho Félix Cárdenas, dijo que aunque se haya dejado a un presunto responsable en libertad, la PGJ tiene la obligación de seguir investigando y no descuidar el caso."Todo indica que es un error de una persona que lo confunde, al parecer es eso, entonces, bueno, si es así, lo que hay que exigirle a la Procuraduría es que haga una buena investigación", manifestó.María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios, señaló que la PGJ está omitiendo una línea de investigación importante: la trata de personas."Estamos ante hechos muy graves, mujeres que es el caso de la argentina y unos días o un mes, el caso de la venezolana, ya estábamos hablando que ahí llama la atención que son mujeres que están aquí contratadas en el tema del modelaje y algo pasa y son privadas de la vida."Creo que la autoridad no ha querido entrar a un tema de redes de trata de mujeres aquí en México donde las explotan", explicó.