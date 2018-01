Incumplen al Seguro Social en 17% de compras

Ciudad de México— El 17 por ciento de las compras que realizó Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016 tuvo atrasos o incumplimiento parcial o total de parte de los proveedores contratados, alertó ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).De acuerdo con el organismo internacional, el porcentaje de contratos incumplidos en el Seguro Social es alto, por lo que sugirió identificar mecanismos y estrategias que garanticen que los proveedores respetarán sus compromisos iniciales y propuestas de valor en la fase de licitación.Los incumplimientos afectaron, por ejemplo, el ahorro previsto por las compras consolidadas de medicamento, refiere la OCDE en el Segundo Estudio sobre Contratación Pública del IMSS, presentado ayer.“Estamos hablando de la efectividad de los servicios en cuanto al cumplimiento de los contratos, porque no todos los proveedores tienen el mismo afán y la misma capacidad. En 2016, el 17 por ciento de los pedidos es decir, uno de cada seis, tuvo problemas ya sea de retrasos o de ejecución parcial o nula de los contratos”, expresó al presentar los resultados del estudio, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.Según el estudio, las categorías de productos específicos como los dispositivos médicos y los productos y servicios extra medicinales son más vulnerables al incumplimiento de los proveedores.Para estas categorías, el porcentaje de órdenes de compras incumplidas llega a niveles tan altos como 20 por ciento del número total de los productos pedidos.En una muestra de la megacompra auditada en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectó que 123 referencias en tres contratos suponían ahorros superiores a 221 millones, lo que no se concretó por el incumplimiento de los proveedores.Los vendedores incumplidos representaban 77.4 por ciento de ese monto total adjudicado, lo que obligó a las delegaciones del IMSS a utilizar otros proveedores más costosos, no incluidos en la compra consolidada.

