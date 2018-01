Debatirá Comisión Permanente sobre Chihuahua

Ciudad de México— Los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente del Congreso alistan un debate por la situación de corrupción e inseguridad en el estado de Chihuahua.Ante la presentación de diversos puntos de acuerdo sobre la entidad, las bancadas pactaron un debate, en el que se espera una fuerte confrontación.Por un lado, los priistas insistirán en exigir al gobernador Javier Corral que corrija la estrategia de seguridad en el estado, debido al alza de homicidios.En tanto, las fracciones del PAN y PRD registraron puntos de acuerdo para exigir al Gobierno de Enrique Peña Nieto que se giren las peticiones de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra quien hay 10 órdenes de aprehensión y quien está en Estados Unidos.Además, las bancadas que forman parte de la coalición Por México al Frente presentaron otras propuestas de puntos de acuerdo en las que exigen que la Secretaría de Hacienda explique por qué no se entregaron 700 millones de pesos convenidos con el Gobierno de Corral, del ejercicio fiscal de 2017.En conferencias de prensa, los legisladores calentaron el debate que se espera en el Pleno.El coordinador de los diputados de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió al Gobierno Federal que sean entregados los recursos acordados entre Hacienda y el Gobierno de Chihuahua, y que se traiga al país a César Duarte."Se lo exigimos al Gobierno Federal y nos sumamos en ello, en la posición del gobierno de Chihuahua de que se actúe de inmediato, que Duarte sea detenido y extraditado para enfrentar la justicia por el daño que hizo", manifestó."Hay un respaldo solidario y agradecemos a las voces de ciudadanos sin partido, que se han sumado a la doble exigencia, a la Secretaría de Hacienda para que cumpla con lo acordado y que se detenga a César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua".La dirigencia y legisladores del PAN, adelantó Cortés, acompañarán a Corral en la reunión informativa a la que ha convocado para el próximo domingo en la entidad, para señalar a los chihuahuenses por qué Hacienda no ha cumplido y qué recursos no ha entregado al Estado.También para dar cuenta de la exigencia de que se detenga a César Duarte.Por su parte, el Presidente de la Comisión Permanente, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que Corral debe dar cuenta de la situación de inseguridad en su entidad, pues tan sólo en los últimos días se han registrado 27 muertos.Están al alza los secuestros, los asaltos, el robo de vehículos y los asesinatos, con cifras récord."Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un gobernador, que dice 'me debe Hacienda', que vaya a los informes y vean que Corral ha recibido más de 3 mil millones de pesos más en 2017 que en 2016."No ha habido represalia contra Corral ni Chihuahua, sino beneficiado del crecimiento que viene del Gobierno anterior y eso le permite recibir más recursos. Las explicaciones no deben ser de Hacienda, sino qué pasa en Chihuahua, por parte de Corral", afirmó Ramírez Marín en conferencia de prensa.

