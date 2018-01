No vengo a Segob a improvisar: Navarrete

Ciudad de México- En su primer mensaje como secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida afirmó que no llega a la dependencia a improvisar, sino a continuar el esfuerzo y la tarea que inició Miguel Ángel Osorio Chong por la gobernabilidad del país."No se va olvidar ni se va desperdiciar el talento, quiero dejar claro el mensaje. No se viene a improvisar, se viene a continuar una tarea de gobierno", manifestó el funcionario al hacer el cambio de estafeta en la sede de Gobernación."Lo único que puedo decirles a todos los colaboradores de la Secretaria de Gobernación, () es muchas gracias por su trabajo, muy reconocido siempre por su esfuerzo, aquí no se va venir a improvisar y a sacar nuevas ideas, se viene a continuar un esfuerzo que es la gobernabilidad".En presencia de cientos de empleados de la dependencia, Navarrete comprometió toda su inteligencia, capacidad, pasión y esfuerzo para defender con claridad y sin titubeos lo que, dijo, ha costado generaciones construir, que es la gobernabilidad democrática."Habremos de trabajar en eso todos, es una responsabilidad de todos la gobernabilidad, al gobierno como parte del Estado le corresponde una parte que es hacerla valer, y muy importante", expresó en el salón Revolución."No se va claudicar ni se va dejar de lado ni se va olvidar que este País se construyó en base al diálogo y a los acuerdos, y que se va ejercer la gobernabilidad democrática".Navarrete abundó que uno de sus objetivos será concretar tareas de Gobierno para entregar resultados claros y "muy buenas" cuentas este año, y que el país siga creciendo, enfrente sus problemas en mejores condiciones y goce de paz social.En materia de seguridad, destacó que durante la gestión de Osorio Chong se construyeron sistemas y programas, y se formaron generaciones de profesionales comprometidos con su país, mismas que, subrayó, no se va olvidar ni desperdiciar."Vamos a seguir en el esfuerzo de la seguridad, o del combate a la inseguridad que, repito, es cíclico, y al reflexión es sencilla, todos los partidos políticos de nuestro espectro nacional han tenido responsabilidades de gobierno, todos han enfrentado al mismo fenómeno", abundó."Todos han encontrado algunas soluciones muchísimos problemas, lo que importa es la consistencia, lo que importa es dejar claramente las bases y los sistemas, lo que importa es aprovechar la capacidad que se tiene para multiplicarse y para poder llegar a un resultado que es brindarle paz y seguridad a la gente".Tras recordar que hace 23 años fue secretario particular del entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, el Secretario lanzó elogios a Osorio Chong, a quien describió como un hombre "completo, con consistencia entre lo que dice y hace".

