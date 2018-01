Lleva hijo de 'Chente' menos de 200 firmas

Jalisco— La popularidad no siempre alcanza para ganarse al público, en este caso al electorado. Vicente Fernández Abarca, hijo del ídolo de música ranchera Vicente Fernández, no ha logrado ni 200 firmas de las 58 mil que necesita para aparecer en la boleta electoral como candidato independiente al gobierno de Jalisco.Si bien es cierto, faltan algunas semanas para que concluya el plazo de entrega de firmas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la meta se ve lejana, quizás por la falta de estructura o por la estrategia de recolección.También habría que considerar cuál ha sido el despliegue del aspirante para tratar de obtener estos apoyos. (Las firmas) hay que obtenerlas distribuidas entre los municipios. Hay que ver si al final la estrategia no se ha planteado de manera adecuada. Yo no recargaría toda la responsabilidad en los ciudadanos”, indicó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross.En contraste, está el fenómeno Pedro Kumamoto y sus jóvenes compañeros de Wikipolítica.“Es un buen ejemplo de que no solamente es la simpatía de la ciudadanía con respecto a determinado aspirante, sino que además hay que hacer un planteamiento territorial importante que les permita captar el apoyo ciudadano”, explicó Alcaraz Cross.A nivel nacional, Jalisco tiene la mayor expectativa del voto en el extranjero.A partir de quienes están solicitando su boleta para participar se llegó a una cifra de 23 mil 800 votos, la más grande en toda la República, no obstante, tenemos proceso electoral en la Ciudad de México, por ejemplo.“Eso me parece alentador para nosotros, lo estamos atendiendo con seriedad, estamos teniendo estrategias de todo tipo”, comentó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

