La procesan por aborto en Baja California

Ensenada, Baja California— Una mujer de 23 años, con 18 semanas de embarazo, fue vinculada a proceso esta mañana por el delito de "auto aborto", presente en el Código Penal de Baja California cuando una mujer interrumpe su embarazo de manera voluntaria.Durante una audiencia pública en el Puerto de Ensenada, se acordó no tomar medidas cautelares y la mujer deberá presentarse el próximo 10 de marzo ante el juez.Según datos de la Fiscalía, el pasado 3 de enero, aproximadamente a las 11:56 horas, la mujer fue atendida por médicos en el Hospital General, a quienes hizo saber que tenía sangrado vaginal y dolores de abdomen con 18 semanas de embarazo."Localizaron, dentro de su cavidad vaginal, una tableta de medicamento; la imputada manifestó a los médicos que durante la noche se introdujo tres tabletas y que además ingirió otra de manera oral para provocarse el aborto, porque ya no deseaba tener más hijos", menciona el informe de la fiscalía.En Baja California el aborto está penalizado y la mujer no es imputada si hay un accidente, una violación, una enfermedad que ponga en riesgo la vida de la madre o una inseminación artificial no consentida.Al término de la audiencia, las activistas Miriam Cano y Silvia Reséndiz Flores ofrecieron a la acusada brindarle apoyo legal y psicológico. Por ahora la imputada cuenta con un abogado particular.El Código Penal para el Estado de Baja California indica en el capítulo 5, artículo 133, que en el caso de un "auto aborto" se impondrá una pena de uno a cinco años de prisión.

