Suspende juez posible captura de Beltrones

Ciudad de México– Una juez federal suspendió cualquier orden de aprehensión, comparecencia y citatorio girado contra Manlio Fabio Beltrones por el caso de los presuntos desvíos a las campañas del PRI en Chihuahua, con la excepción de acusaciones por delitos graves o con prisión preventiva oficiosa.Al mismo tiempo, en caso de tener en curso una investigación contra el exdirigente nacional del PRI, ordenó también a la Fiscalía de Chihuahua abstenerse de pedir la captura o judicializar el caso, sin impedir la continuación de la indagatoria.María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional al sonorense para no ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se defina si le otorgan la suspensión definitiva, lo que podría suceder el próximo lunes.“Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no se le prive de su libertad personal, con motivo de la orden de detención y se ejecución reclamadas; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva.“Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no sea presentado por medio de la fuerza pública, con motivo del citatorio, y/o órdenes de presentación, localización y comparecencia (administrativa), así como su ejecución que se combate; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva”, acordó Núñez Solorio en el amparo 1110/2017.La juzgadora aclara que esta suspensión provisional sólo puede proteger al quejoso en caso de que el mandato judicial o ministerial sea por un delito que en el sistema de justicia tradicional no es grave o que en el oral acusatorio puede ser procesado en libertad.De hecho, la juez Núñez Solorio señala que, sólo en caso de existir una orden de captura librada por un delito no grave o que no amerite la prisión preventiva oficiosa, el priista deberá cubrir el pago de una garantía de 64 mil pesos para que la protección de la suspensión esté vigente.Precisa que, de cumplimentarse un hipotético mandato de captura por un delito grave o con prisión preventiva de oficio, el acusado quedaría a disposición del juzgado de amparo, en cuanto a su libertad personal, y a disposición del juez de control por lo que toca al proceso.Según la lista de acuerdos del juzgado, la impartidora de justicia también concedió al ex dirigente la suspensión provisional para el efecto de que –en caso de existir– no se determine el expediente de investigación contra el también ex Gobernador de Sonora.El acuerdo publicado precisa que, si hubiese una investigación, la Fiscalía de Chihuahua podrá continuar con su trámite pero abstenerse de resolver el expediente, es decir, no puede solicitar la aprehensión o judicializar el caso contra Beltrones en lo particular.La juez ha girado oficios a los juzgados y la Fiscalía de Chihuahua, para que informen si existe algunos de los actos que reclama el quejoso; en función de las respuestas, Núñez Solorio tiene programado celebrar el próximo lunes la audiencia incidental en donde resolverá si concede la suspensión definitiva.El pasado 20 de diciembre la Policía Federal y la Fiscalía de Chihuahua detuvieron en Torreón, Coahuila, a Alejandro Gutiérrez, quien fuera secretario general adjunto del CEN del PRI durante la dirigencia de Beltrones, por un presunto peculado de 246 millones de pesos.Algunos funcionarios de la administración de César Duarte en Chihuahua han declarado ante las autoridades que esos recursos fueron gestionados por el sonorense ante la Secretaría de Hacienda, en tiempos de Luis Videgaray, para ser desviados a las campañas del tricolor en 2016. (Abel Barajas/Reforma)