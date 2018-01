Va gobernador por controversia constitucional

El gobernador Javier Corral Jurado anunció que recurrirá a una controversia constitucional contra la retención de recursos por parte del Gobierno federal y que atribuye a una represalia por la investigación iniciada en Chihuahua contra un exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.“Puedo ya anunciar en este momento que vamos a interponer una controversia constitucional en contra de esta discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para incumplir unilateralmente un contrato, un convenio con una entidad federativa, porque es muy grave lo que está sucediendo; ellos no pueden unilateralmente decir ‘no cumplo”, dijo el mandatario en entrevista radiofónica ayer por la mañana.En el estudio de Aristegui Noticias, Corral afirmó que, en la reunión que tuvo el jueves 4 de enero con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, éste le dijo que quería conocer el “alcance” de la investigación de la Fiscalía General del Estado que llevó preso al exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.En específico, dijo Corral, González Anaya quería saber si estaba implicado en la investigación el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, Isaac Gamboa, que estaba presente en la reunión y que es también, agregó el chihuahuense, quien firmó las transferencias de recursos por las que se investiga a Gutiérrez.“Como dijo González Anaya en la reunión: quieren saber si andamos investigando a otros estados, o si andamos involucrando a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (…) ‘¿Qué alcance tiene la investigación y cuál es el estatus jurídico del señor que está aquí?”, narró Corral, citando al funcionario federal.“Y dije yo ‘¿quién es este señor?’ ‘Ah (se le respondió), pues este señor se llama Isaac Gamboa’. ‘Ah, no lo conocía personalmente, yo sólo conocía su firma, porque es el que firma los convenios”, agregó.El lunes, Corral dijo en la Ciudad de México que González Anaya había suspendido el depósito de recursos para saneamiento financiero por 700 millones de pesos y que, en la reunión del 4 de enero, le había dicho que era en represalia a la investigación contra Gutiérrez.El mandatario precisó ayer que no sólo se detuvo el depósito de los 700 millones, sino otros 44.7 para un programa de desarrollo regional y otros 35 para gestión legislativa.Estas otras retenciones, agregó, descarta el argumento del subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, quien afirmó que la suspensión del envío de 700 millones obedecía a que querían saber si el Gobierno de Chihuahua investigaba el “instrumento” de transferencias.“No es cierto que sólo nos dejaron de depositar el convenio de saneamiento financiero, porque están preocupados si ese instrumento está cuestionado en la investigación. No: nos dejaron de cumplir otros dos convenios, que nada tienen que ver con la investigación”, dijo Corral. (Sandra Rodríguez / El Diario)

