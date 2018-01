Invalidan a Chiapas donativo por sismo

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia invalidó la supresión del financiamiento público estatal a los partidos políticos en Chiapas, la cual había sido acordada por el Congreso local para destinar esos recursos a la reconstrucción de 97 municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre.Por 10 votos contra 1, el Pleno de la Corte estableció que la reforma al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas violó la veda prevista en el 105 de la Constitución federal, el cual que prohíbe reformas a normas electorales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso.La reforma fue publicada el 2 de octubre, cinco días antes del inicio del proceso electoral en Chiapas.Todos los partidos en el Congreso local aprobaron la reforma, pero luego fue impugnada ante la Corte por las dirigencias nacionales del PT y el PRD.Esta situación es similar a la que se presentó en agosto pasado, cuando la Corte anuló una reducción de 50 por ciento del financiamiento a los partidos políticos en Yucatán, la cual había sido aprobada por unanimidad en el Congreso local, pero luego impugnada por Morena.El financiamiento estatal a los partidos en Chiapas es de unos 160 millones de pesos anuales, pero tras el fallo de la Corte, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de la entidad tendrá que calcular el monto que asignará en 2018, pues hay que aportar recursos para campañas.El Congreso de Chiapas justificó en el decreto que la reforma no era “sustancial”, y por tanto no afectaba la veda del artículo 105, ya que los partidos seguirían teniendo acceso a financiamiento privado.“La norma que se pretende reformar no es índole sustancial, además que dicha norma, como un caso excepcional, privilegia la vida, la salud y la integridad de la población por encima de los derechos de los partidos políticos”, dice el decreto.Margarita Luna Ramos, única Ministra originaria de Chiapas, también fue la única que expuso que el “caso fortuito” del sismo podía justificar la violación a la veda.El proyecto que estudió la Corte, del Ministro Eduardo Medina Mora, proponía declarar que la reforma de Chiapas también violó los artículos 41 y 116 de la Constitución federal, que ordena a los Estados garantizar financiamiento público para los partidos.Medina sostuvo que la atención a desastres naturales y el financiamiento a los partidos no se excluyen mutuamente, sino que el Estado debe enfrentar ambos temas.La mayoría de Ministros consideró que la violación a la veda de 90 días es suficiente para invalidar la reforma, y la Corte ya no se pronunció sobre otros temas.A nivel federal, varios partidos nacionales renunciaron a recibir parte de su financiamiento para aportarlo a enfrentar la emergencia provocada por los sismos de septiembre, pero no hubo una reforma legislativa para cancelar dicho gasto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.