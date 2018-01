Pide Beltrones amparo contra posible captura

Manlio Fabio Beltrones solicitó a una juez federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera ser girada en su contra por la justicia de Chihuahua, derivado de la investigación de los presuntos desvíos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2016.El ex dirigente nacional del PRI también pidió en su demanda la protección de la justicia contra la posible intención de la Fiscalía de Chihuahua de impedirle el acceso a la carpeta de investigación o averiguación previa que pudiese existir en su contra.Beltrones Rivera dijo ayer que solicitó el amparo para tener acceso al expediente iniciado en Chihuahua contra su compañero de partido, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.“Ante la falta de certeza jurídica que deberían garantizar los operadores jurídicos del Estado de Chihuahua en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio (…) es que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados”, reportó en un comunicado.“He leído algunas versiones periodísticas que dan cuenta de que las autoridades del Gobierno de Chihuahua pretenden involucrar a mi persona en hechos que me resultan ajenos y que, por tanto, desconozco”, agregó.El amparo de Beltrones fue reportado desde la mañana de ayer por el abogado defensor de Gutiérrez, Antonio Collado Mocelo, quien detalló que el priista busca también defenderse de una futura orden de aprehensión.“El amparo es contra dos actos determinados, que es la falta de citación por parte de la Fiscalía de Chihuahua, así como hicieron con Alejandro, que nunca lo citaron, nunca tuvo derecho a una defensa legítima; y la otra es contra una futura orden de aprehensión, una o varias órdenes de aprehensión”, dijo Collado Mocelo en entrevista vía telefónica.En su comunicado, Beltrones atribuyó las versiones de su inclusión en el proceso iniciado contra Gutiérrez a la disputa electoral.“Es que precisamente es en esta época electoral en donde es más fácil construir ficción para denostar, en donde deben hacerse respetar los derechos humanos y la fama pública”, indicó.“No puedo permitir que las autoridades del Estado de Chihuahua cometan un deliberado daño moral a las personas”, agregó.El fiscal general, César Peniche Espejel, rechazó ayer que el Ministerio Público haya solicitado en fechas recientes órdenes de aprehensión ante jueces de control en contra de Beltrones.“Las notas que se han difundido en ese sentido en diversos medios de comunicación no tienen sustento, no quiero referirme a una persona en particular, el Ministerio Público actúa con total y absoluta independencia en la integración de las carpetas de investigación y por la relevancia que ha cobrado carecen de sustento”, indicó.El fiscal subrayó que cuando se promueven amparos se produce un efecto de atención hacia esas personas. (Sandra Rodríguez, Heriberto Barrientos /El Diario, con información de Agencia Reforma)

