A dos años de su recaptura y casi uno de su extradición a Estados Unidos, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sufre los estragos de la cárcel, según publicó el diario El País, luego de una entrevista con el abogado Eduardo Balarezo.El defensor de Guzmán Loera revela que su cliente de 63 años “está mal, no está incapacitado, pero está perdiendo la memoria y está poniéndose paranoico.“Repite mucho las cosas y se le olvida todo enseguida. A veces hablamos algo y a los 15 minutos se le ha olvidado. Eso afecta a la manera de trabajar porque tenemos un cliente que no sabe decir si pasó algo, cómo fue o cuándo pasó”, comentó.El defensor de quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa se queja de las medidas de seguridad en la cárcel de Nueva York donde el capo espera su juicio, el cual está previsto para abril próximo aunque sus abogados han pedido se retrase cuatro meses, para agosto o septiembre.“No sólo se trata de las condiciones a las que lo tienen a él sometido, sino bajo las que tenemos que trabajar nosotros. Estamos dos personas apretadas en una sala de 1.5 x 1.5 metros, no hay una mesa para poner documentos, escribir o poner la computadora. Es ridículo. Tengo que tener la tableta en las piernas para poder anotar algo y verlo por una reja y una ventanilla. Intentamos hablar bien bajo para que no escuchen todo los policías”, comentó.Narró que en diciembre cuando lo visitaron sus dos hijas les dijo: “Salúdame a tu mamá de mi parte”. En ese momento los guardias detuvieron la conversación y recordaron que tiene prohibido pasar mensajes al exterior.Al respecto, el gobierno de Estados Unidos argumenta que las estrictas condiciones en prisión son las apropiadas para alguien que escapó dos veces de cárceles de alta seguridad en México.

