Xalapa- Al transcurrir los días los nuevos presidentes municipales, que recién entraron en funciones, se han encontrado con problemas financieros, con deudas, con nóminas impagables y sin muebles en sus oficinas.Uno de los municipios que enfrenta este problema es San Andrés Tuxtla, donde el alcalde Octavio Pérez Garay prácticamente se declaró en quiebra y puso en marcha un programa financiero emergente. Hubo despidos y recortes salariales.Desde meses atrás, Octavio Pérez Garay, quien fue diputado en la pasada Legislatura local, había denunciado una serie de irregularidades que dejaba su antecesor, Manuel Rosendo Pelayo, como un contrato de alumbrado público con una empresa "fantasma", caso que fue denunciado ante la Fiscalía General. De igual manera, en su momento reportó al Congreso la intención de hacer un contrato con una empresa para la recolección de desechos, pero que lo comprometía con millonarias sumas.El descuido de la administración municipal con Rosendo Pelayo fue más allá porque perdieron incluso participaciones federales por las deudas que no pudo solventar. Para este mes de enero, la nómina de empleados rebasa los 4 millones de pesos y sólo cuentan con 2 millones de partidas federales que le llegarán en estas fechas.Otros ayuntamientos han reportado saqueos y falta de presupuesto para enfrentar los compromisos de las primeras semanas de gobierno y en otros han localizado irregularidades que tienen que ver con lo que reportaban en los portales de transparencia y lo que en realidad erogaban para sueldos.En el caso de Xalapa, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero señaló que lo que ganaban los anteriores funcionarios no estaba totalmente declarado y mientras reportaban una cifra, había una partida especial, con lo que llegaban a ganar salarios de más de 100 mil pesos. Al momento de comenzar con el cobro del Predial, las cifras entregadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación para el cobro contrastaron con las de años anteriores, pues usuarios denunciaron haber llegado a pagar hasta 4 mil 500 pesos de esta contribución y en este periodo sólo les cobraron mil 500, que era en realidad en lo que estaba tasado.Al respecto, la diputada Daniela Griego, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, explicó que aparentemente pudo haber un subregistro en el Padrón de Contribuyentes o un doble registro."Hay muchos temas que ojalá las autoridades estén dispuestas no sólo a señalar públicamente, sino a denunciar, seguir una acción legal en la que tendría que ver qué tipo de falta es y emprender acciones", dijo.En el caso del ayuntamiento de Acultzingo, la síndica Esperanza Cruz advirtió que sí emprenderán acciones de tipo penal contra quienes despojaron al ayuntamiento de mobiliario y equipo de cómputo. A la llegada de la nueva administración no encontraron los equipos que eran patrimonio municipal.Vehículos chatarra y otros en malas condiciones fue lo que dejó la anterior administración y lo que pretenden es que los ex funcionarios sean sancionados.Lo mismo sucedió en el municipio de Nogales, en donde tanto los vehículos, como los equipos, fueron dejados en malas condiciones y un cúmulo de basura porque en las últimas semanas no hubo servicio de recolección.Mientras tanto, en Coatzacoalcos la administración de Joaquín Caballero Rosiñol dejó una deuda con los trabajadores de poco más de 33 millones de pesos por concepto de cuotas que no fueron cubiertas durante los últimos tres años de los cuatro que él estuvo en la administración y el problema se lo heredó a Víctor Carranza, a quien el subdelegado regional del IMSS, José Adolfo Domínguez, le hizo una visita para informarle que desde octubre había un convenio de pago que no ha sido cubierto.Por su parte, la diputada Yazmín Copete Zapot, miembro de la Comisión legislativa de Hacienda Municipal, aseguró que con la nueva Ley de Fiscalización y con el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción habrá mayor blindaje para evitar estos saqueos que prácticamente son en cada administración.