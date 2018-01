Acusación de Corral es acto político: Peña Nieto

Ciudad de México- El presidente Enrique Peña Nieto advirtió un "acto político" en la acusación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre el freno de recursos al estado por sus investigaciones sobre desvíos al PRI."Lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más parecía un acto político y auténticamente cargado de signo partidario", manifestó el mandatario."Entonces, ante ello, ante quien hace un acto partidario, el presidente de la República se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente al derecho".En clara alusión al Gobierno de Chihuahua, el jefe del Ejecutivo dijo que si alguien aduce tener derechos adquiridos frente a apoyos federales, que acuda ante las instancias que correspondan para hacer valer ese derecho."A esta entidad federativa, a Chihuahua, como a otras entidades federativas del país, si no es que más bien a todas, en la medida de su posibilidad, de su alcance, todas han recibido el apoyo y el respaldo del Gobierno de la República.En el hangar presidencial, durante un encuentro con medios de comunicación en el que partió la tradicional rosca de reyes, Peña Nieto afirmó que no advierte ninguna diferencia con el Gobierno de Chihuahua."El presidente de la República no reconoce ni acusa recibo de diferencia alguna, más que la disposición de colaborar y de apoyar a todos los gobiernos de cualquier entidad federativa sin importar el origen partidario."Yo no advierto ninguna diferencia, no la hay de parte del Gobierno, el Gobierno de la República se ha conducido con una vocación y sentido democrático, de apoyar y coordinarse con todos los gobiernos", reiteró.Sobre la acusación de Corral, el presidente indicó que la Secretaría de Hacienda ya aclaró que se trata de un asunto de orden técnico, por lo que, reiteró, se han conducido con apego a la ley."Siempre hemos actuado con profunda convicción democrática", recalcó.El presidente destacó que hoy, como en ningún otro momento de la historia del país, se ha sometido a proceso judicial a los funcionarios del más alto nivel que han sido señalados y acusados con sustento.Cuestionado sobre la posible salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación, el presidente dijo que "eventualmente" podría haber cambios en el Gabinete.Afirmó que hasta hoy no ha recibido ninguna renuncia de integrantes de su Gabinete."Siempre, como lo he dicho, es una atribución del presidente de la República, en el ejercicio de su responsabilidad , determinar momento y tiempo de cuando considere oportuno y necesario hacer ajustes en su equipo de trabajo y más a esta altura."Eso (cambios) puede ocurrir en cualquier momento ante la definición que tome el presidente de la República en alcance a las atribuciones que tiene", manifestó.Peña Nieto dijo que su objetivo es cerrar el sexenio "a tambor batiente" y acelerar el paso para cumplir los compromisos que hizo en 2012.

