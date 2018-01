Presume Anaya arrestos de Duarte y Borge

Toluca- El precandidato a la Presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, adjudicó la detención de los exgobernadores de Veracruz y de Quintana Roo a las coaliciones de su partido.En Toluca, Anaya aseguró que los priistas tienen un pacto de impunidad en el que ayudan a sus sucesores a ganar las elecciones con la condición de no ser perseguidos por la justicia."El cambio de régimen implica romper el pacto de impunidad, ese pacto de impunidad que consiste en que el gobernante en turno le ayuda a su sucesor a llegar al gobierno pero con una condición: el nuevo gobernante le cuida las espaldas al anterior, le cubre todas las fechorías que haya realizado", dijo Ricardo Anaya."En el Estado de Veracruz si hubiera ganado nuevamente la Gubernatura el PRI se habría salido con la suya el hampón de Duarte y toda su banda de delincuentes, gracias a que ganamos la Gubernatura de Veracruz, este delincuente está en la cárcel y se han recuperado más de mil millones de pesos que el ex Gobernador priista se había robado".El precandidato también aseguró que de no haber ganado la coalición PAN-PRD en Quintana Roo Borge seguiría libre."¿Dónde está hoy el ex gobernador corrupto de Quintana Roo? Está en la cárcel. ¿Y ustedes creen que este señor estaría detenido si el PRI hubiera ganado las elecciones en Quintana Roo? Pues claro que no, se hizo justicia por que ganó el frente", aseguró.Ricardo Anaya también se refirió a las acusaciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre represalias económicas del Gobierno Federal por acciones de la Fiscalía de ese Estado contra la administración de César Duarte, como un acto de valentía."Hoy se está haciendo justicia en Chihuahua por que triunfó nuestra coalición, y desde aquí un aplauso y un aplauso solidario a un Gobernador honesto y valiente, a Javier Corral, que a pesar de todas las presiones está dando la batalla por el bien de Chihuahua", dijo Anaya.El precandidato aseguró que de resultar ganador trabajará para romper el pacto de impunidad.

